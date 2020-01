Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (3 Ocak)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

BİM'e bu hafta sadece bir adet akıllı telefon geldi.

Vestel Venüs Go

Vestel Venüs Go, BİM'de satışa sunuldu. 5 inçlik ekrana sahip olan Venüs Go, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 212 yonga setinden alıyor. Cihazda 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı bulunmakta. 2,350 mAh bataryadan beslenen Vestel Venüs Go, 529 TL'den BİM mağazalarında satışta.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 her hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok teknolojik ürün ile karşımıza çıktı.

Hi Level HL49DLK08 49" FHD Dual Led Tv

Hi Level marka akıllı televizyon A101 mağazalarında satışa sunuldu. Televizyonda 2 adet HDMI girişi, 1 adet USB girişi yer alıyor. Cihazın satış fiyatı 1.599 TL.

Honor 7S ve Dahası

A101, Honor 7S'i satışa sundu. Honor 7S, 5.45 inçlik ekrana sahip. 3020 mAh bataryadan beslenen akıllı telefonda 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanı bulunmakta. Akıllı telefonun A101'deki satış fiyatı 799 TL.

Sandisk marka 32 GB'lık USB bellek 34,95 TL'den satışta. GoSmart marka kulak içi kulaklık 9,95 TL'den satışta. Piranha Dual USB kablo 9,95 TL'den satışta. Piranha Bluetooth kulaklık 39.95 TL'den satışta ve son olarak Piranha Bluetooth hoparlör 34,95 TL'den satışta.