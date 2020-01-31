Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (31 Ocak)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta çok fazla teknolojik ürün satışa çıkaran BİM, bu hafta çok fazla teknolojik ürün satışa sunmadı. Gelin hep beraber BİM'de satışa sunulan teknolojik ürünlere yakından bakalım.

Philips 10.000 mAh Alüminyum Kasa Taşınabilir Şarj Aleti

Philips'in 10.000 mAh kapasiteye sahip powerbank modeli 75 TL'den mağazalarda yerini aldı.

2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu

2. nesil AirPods, H1 kulaklık çipine sahip. Hüzmeleme özellikli çift mikrofon, çift optik sensör, hareketi algılayan ivmeölçer ve konuşmayı algılayan ivmeölçer sensör ile birlikte gelen AirPods 2'nin her biri 4 gram ağırlığa sahip. Kablosuz şarj desteğine sahip kutu ile beraber gelen AirPods 2, tek şarjla 5 saate kadar dinleme süresi vaat ediyor. Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisine sahip olan AirPods 2, tüm Android ve iOS cihazlar ile sorunsuz bir şekilde çalışmakta.

AirPods 2, 849 TL'lik fiyat etiketi ile BİM'de satışa sunuldu.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 her hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok teknolojik ürün ile karşımıza çıktı.

Hi-Level 49HL660 49'' Full Hd Smart Led TV

Hi-Level'ın 49 inçlik Full Hd çözünürlük sunan televizyonu 1,699 TL'den satışa sunuldu. Cihazda 2 adet HDMI çıkışı bulunmakta.

Honor 8S ve Hi Level 32HL530 32" Uydu Alıcılı Led TV

Honor 8S, A101'de satışa sunuldu. Akıllı telefonda 5 MP ön kamera, 13 MP arka kamera bulunuyor. 2 GB RAM'e sahip olan cihazda 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 3020 mAh bataryadan beslenen cihaz 899 TL'den satışta.

Hi-Level'ın 32 inçlik uydu alıcılı led televizyonu 799 TL'den satışa sunuldu.

Piranha Kablosuz Mouse ve Cep Telefon Uyumlu Lens

Piranha'nın kablosuz mouse modeli 12.95 TL'den, cep telefon uyumlu lensi ise 7.95 TL'den satışta.