Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (6 Eylül)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz.

BİM’e Gelen Teknolojik Ürünler

BİM’e bu hafta HP Marka dizüstü bilgisayar geldi. Dizüstü bilgisayarda 256 GB M.2 SSD, Tümleşik AMD Radeon R5 Grafik Kartı ve 4 GB DDR4 RAM bulunmakta. Windows 10 işletim sistemi ile gelen cihaz, AMD A9-9420 işlemciye sahip. 11 saate varan pil ömrü sunan dizüstü bilgisayarın satış fiyatı 1.799 TL.

HP Kulaküstü Kulaklık H2800, Dahili mikrofon ve çağrı cevaplama özelliği ile 69 TL'den satışta. BİM'e gelecek olan bir diğer teknolojik ürün HP Wi-Fi Yazıcı Deskjet 2620 All-In-One. Wi-fi ile kablosuz bağlantı özelliğine sahip olan yazıcı, baskı, tarama ve kopyalama yapabilmekte. Cihazın satış fiyatı 179 TL.

BİM'e 49.90 TL'lik kablosuz mouse geldi. HP marka mouse 1000 DPI çözünürlük sunmakta ve iki adet pil ile çalışmakta. Son olarak BİM'e Trust Primo marka powerbank geldi. 10.000 mAh bataryaya sahip olan bu powerbank'in satış fiyatı 59,90 TL.

A101’e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'e bu hafta Hi-Level'ın 49 inçlik televizyonu geldi. 2 adet HDMI ve 1 adet USB girişine sahip olan televizyonun satış fiyatı 1.699 TL. Piranha'nın suya dayanıklı bluetooth hoparlörü 29.95 TL'den satışta.

Honor 9 Lite A101'e geldi. Honor 9 Lite 5.6 inç FullView HD ekrana sahip. Sekiz çekirdekli Kirin 659 çipset ve gelişmiş grafik işlemci ünitesi, Android 8.0 ve EMUI 8.0’ın yetenekleriyle birleşerek akıcı ve hızlı bir kullanım deneyimi ortaya koyan Honor 9 Lite, 3GB RAM ve 32GB depolama seçeneği sunuyor. Cihazın satış fiyatı 1.999 TL.

A101'e gelen bir diğer ürün de Sandisk'in 16GB'lık USB belleği. USB bellek 26.95 TL'den satışta. A101 Hi-Level marka 16 GB'lık USB belleği de satışa çıkardı. Bu bellek de 19.95 TL'den satışta.

Logitech M171 kablosuz mouse 49.95 TL'den A101'deki raflarda yerini aldı. Son olarak A101'de satışa çıkan ürün Hi-Level'ın 16GB'lık MicroSD kartı. Kart 19.95 TL'den satılmakta.