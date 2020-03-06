Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (6 Mart)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta pek fazla teknolojik ürünler karşımıza çıkmayan BİM, bu hafta pek çok teknolojik ürün satışa sundu.

Huawei Y5 2019 Cep Telefonu

Huawei Y5 2019, 899 TL'den BİM'de satışa sunuldu. Cihaz Mediatek MT6761 yonga setinden güç almakta. 2 GB RAM'e ve 16 GB dahili depolama alanına sahip olan cihazın arka tarafında 13 MP kamera sensörü bulunmakta. Ön tarafta ise 5 MP kamera sensörü yer almakta.

LG K11 Cep Telefonu

LG K11, 897 TL'den BİM mağazalarında satışa çıktı. 5.3 inç ekrana sahip olan LG K11'de 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı bulunmakta. 13 MP arka kamera sensörü ile gelen cihazda 8 MP ön kamera sensörü yer almakta.

2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu

2. nesil AirPods ve şarj kutusu 849 TL'den satışta. 2. nesil AirPods, H1 kulaklık çipine sahip. Hüzmeleme özellikli çift mikrofon, çift optik sensör, hareketi algılayan ivmeölçer ve konuşmayı algılayan ivmeölçer sensör ile birlikte gelen AirPods 2'nin her biri 4 gram ağırlığa sahip. Kablosuz şarj desteğine sahip kutu ile beraber gelen AirPods 2, tek şarjla 5 saate kadar dinleme süresi vaat ediyor.

32'' HD Uydu Alıcılı Televizyon Dijitsu

HD çözünürlük sunan uydu alıcılı televizyon 750 TL'den mağazalarda yerini aldı.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta pek çok teknolojik ürün ile karşımıza çıkan A101, bu hafta pek fazla teknolojik ürün satışa sunmadı.

Huawei Y9 Prime 2019

Y9 Prime 2019 Cep Telefonu 1.999 Tl'den satışa çıktı. Cihaz, 6,59” Huawei ultra full view ekran, 128 GB dahili hafıza, 16 MP ana kamera , 2 MP derinlik kamerası , 8 MP 120 ultra geniş açılı kamera ve 2 yıl Huawei Türkiye garantisi ile A101 mağazalarında alıcılarını bekliyor.

Toshiba 43LL3A63DT 43" Full HD Smart Led TV

43 inçlik Toshiba TV, Vestel servis güvencesinde 3 yıl garanti ve ücretsiz montaj imkanı ile A101 müşterilerine 2.099 TL ’den satışa sunuluyor.

Oyuncu Ekipmanları

2 yıl garantili, 7 renk led ışıklı ve Türkçe Piranha Gaming Klavye 34,95 TL fiyatı ile alıcıları ile buluşuyor. Piranha Gaming Mouse 29,95 TL’den ve 2 yıl garanti kapsamında alıcıları ile buluşuyor. Piranha Gaming Kulaklık ise A101 marketlerinde sadece 49,95 TL ve 2 yıl garanti ile satışa sunuluyor.