Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (7 Ocak)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e sadece bir adet akıllı telefon geldi.

LG K11 Akıllı Telefon

LG'nin K11 isimli akıllı telefon modeli BİM mağazlarında satışa sunuldu. Cihaz 870 TL'den satışta. 5.3” ekran 720x1280px ekran çözünürlüğü ile gelen cihazda 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Telefonun arka kamerası 13 MP ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 her hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok teknolojik ürün ile karşımıza çıktı.

Hi Level HL43DLK13-TNR 43'' FHD Uydu Alıcılı Android Smart Led TV

Hi Level'ın 43 inçlik televizyonu bu hafta A101 mağazalarında kullanıcılar ile buluşuyor. Cihazda 1 adet Scart girişi ve 2 adet HDMI girişi bulunuyor. Televizyon 1.499 TL'den satışta.

Casper A3 Plus / Nokia 5 Pro

Casper A3 Plus, 1.299 TL'den satışta. Cihazda 16 MP + 5 MP arka kamera sensörü bulunmakta. Akıllı telefonun ön kısmında 16 MP'lik kamera sensörü yer almakta. 3000 mAh bataryadan güç alan cihaz, Helio P60 yonga setinden güç almakta.

Nokia 5 Pro, 699 TL'den satışta. Akıllı telefonda 3 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı yer almakta. Cihazın ön kısmında 8 MP arka kısmında ise 13 MP kamera sensörü bulunmakta.

Çeşit Çeşit Kulaklıklar

Piranha'nın kablolu kulaklığı 24.95 TL'den satılmakta. Go Smart'ın kulak içi kulaklığı 9.95 TL'den satışta. Ve son olarak joyplus bluetooth kulaklık 49.95 TL'den satışa sunuldu.