Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (8 Kasım)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçen hafta iki adet akıllı telefon satışa çıkaran BİM bu hafta çok fazla teknolojik ürün satışa sunmadı.

IMEX Bluetooth Kulaklık

BİM'e bu hafta uygun fiyatlı blueetoth kulaklık geldi. 70 mAh bataryalı kablosuz kulaklı 39.90 TL'den satışta.

AutoWare Araç İçi Yol Kayıt Cihazı

Araç içi yol kayıt cihazı tüm BİM mağazalarında yerini aldı. 2.4 inçlik LCD ekran ile gelen cihaz 75 TL'den kullanıcıların beğenisine sunuldu.

HYPERGEAR Taşınabilir Şarj Aleti

Son olarak BİM'de 10.000 mAh kapasiteli powerbank satışa çıktı. Powerbankin satış fiyatı 49.90 TL.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'de bu hafta yine pek çok teknolojik ürün mevcut. A101'de bu hafta iki adet televizyon ve akıllı telefon satışa çıktı. Kablosuz kulaklık, soundbar ve USB bellek olmak üzere birçok ürün mağazalarda.

Toshiba 49 inç TV

49 inçlik FULL HD çözünürlük sunan Toshiba TV, 2.499 TL'den A101'de satışta.

ELTON 32 inç TV

ELTON marka uydu alıcılı LED TV 849 TL'den A101 mağazalarında.

Honor 7s

Uygun fiyatlı akıllı telefon modeli arayışı içerisinde iseniz bir A101'e göz atın. Honor 7S A101'de satışa sunuldu. Honor 7S, 5.45 inçlik ekrana sahip. 3020 mAh bataryadan beslenen akıllı telefonda 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanı bulunmakta. Akıllı telefonun A101'deki satış fiyatı 799 TL.

SUNNY Bluetooth Soundbar

40 Watt'lık güç çıkışına sahip SUNNY marka soundbar 199 TL'den satışta.

Hi-Level USB Bellek, Micro SD Kart ve Roxxo Bluetooth Kulaklık

Roxxo marka Bluetooth kulaklıklar ve Hi-Level marka USB bellekler A101'de kullanıcıların beğenisine sunuldu.