Bu Hafta Boyunca PlayStation'ın Yirmi Beşinci Yaşı Kutlanacak

Bugün oldukça özel bir gün. Çünkü, oyun dünyasının güçlü markalarından olan PlayStation, yirmi beşinci yılını kutluyor. Buna özel olarak, Sony Interactive Entertainment Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan, US PlayStation Blog üzerinden bir kutlama mesajı yayınladı.

PlayStation markasının doğuşuna Sony ve Nintendo arasındaki nihayete eremeyen SNES-CD ortaklığı vesile olmuştu. Bu sistem hem SNES için bir eklenti hem de Sony tarafından PlayStation (aynı isimli Sony konsolundan ayırt edilebilmesi için Nintendo PlayStation) adını verdiği hibrit konsol yapısında olması planlanmıştı. Ancak Nintendo, Sony ile görüşmelerin son aşamasındayken SNES-CD projesinden vazgeçmişti. Sony ise bu hadisenin ardından PlayStation adını devralarak tek başına çalışmaya devam etmiş ve konsolunu 3 Aralık 1994 tarihinde ilk olarak Japon oyuncularla buluşturmuştu. Bu tarih aynı zamanda oyun ve popüler kültürün küresel anlamda birçok farklı yönden değiştiği tarih olmuştu.

Bugün ise bu tarihin üzerinden yirmi beş yıl geçti. Zaman ne kadar hızlı geçmiş, değil mi? Sanki dün gibi. Ama tamı tamına yirmi beş yıl. Sony bu özel günü ve bu özel haftayı elbette boş geçmeyecek. Şu an için planların ne yönde olacağı belli değil ama hafta boyunca çeşitli kutlamalar yapılacak ve gün içerisinde bu planların paylaşılacağını tahmin ediyoruz.

Sony Interactive Entertainment Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan tarafından yayınlanan kutlama mesajı, esasında markanın tarihine bir ışık tutuyor. Satışa sunulan ilk PlayStation konsolu, aynı zamanda dünya genelinde yüz milyon birim satışını gerçekleştiren ilk ev konsolu olma unvanını da elinde bulunduruyor. Genel olarak satış rekor ise şu an yüz elli milyondan fazla birim ile PlayStation 2 konsolunda. PlayStation 3, PlayStation ev konsolları ailesinde beklenen kilometre taşına ulaşamayan tek birey olurken, PlayStation 4 ise Ekim ayının sonu itibarıyla dünya genelinde yüz milyon barajını geçmeyi başardı.

Yirmi beş yıllık süreçte, Sony elbette sadece ev konsolları ile ön planda olmadı. Oyun dünyasına Devil May Cry, Silent Hill, LittleBigPlanet, Parasite Eve, Uncharted, Syphon Filter, God of War, Gran Turismo, inFamous ve Killzone serileri, Horizon: Zero Dawn, Crash Team Racing, ICO, Shadow of the Colossus, Crash Bandicoot ve Spyro üçlemeleri, The Last of Us, MediEvil ve adını sayamadığımız daha birçok klasiği kazandırmasının yanı sıra bu klasik yapımların arasından son dönemde muazzam dönüşler yapanlar da olmuştu. Bunların başında da 2018 yılında çıkan God of War yer alıyor. Hiç şüphesiz ki gelecekte bu platform üzerinde klasikleşecek olan daha birçok oyun göreceğiz.

Yeni nesil PlayStation konsolu olacak PlayStation 5 ise şu an için üretim aşamasında ve 2020 yılının son çeyreğinde satışa sunulacak.