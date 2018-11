Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (12 Kasım - 18 Kasım 2018)

Bu hafta çıkacak oyunlar listesi, yüksek bütçeli birçok oyunu içermesiyle bizlere tekrar oyun çıkma dönemine girdiğimizi hatırlatıyor. Haftanın hiç kuşkusuz en çok beklenen oyunu Battlefield V olurken, Fallout 76 da dikkat çekmeyi başarıyor.

Yukarıda adını andığımız oyunlar kadar başarılı bir başka oyun olan Hitman 2, 2016 yılında çıkan ilk oyunda başarıyla uygulamanın oynanış dinamiklerini geliştirerek karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. ICA bünyesinde aldığı yüksek profilli hedefleri yok etme üzerine kurulu yapısını devam ettiren oyun, Ajan 47’nin Shadow Client’ın peşinden gitme hikâyesinin devamını anlatıyor. Yine oyuncuları dünyanın dört bir köşesine götürecek 6 farklı görevle gelen Hitman 2, klasik heyecanıyla Hitman hayranlarını sabırsızlandırmayı başarıyor.

Fallout 76 ise çok sevilen aksiyon rol yapma serisi Fallout’un en yeni oyunu olarak piyasadaki yerini almaya hazırlanıyor. Seriyi ilk kez çok oyunculu online deneyimle buluşturacak olan Fallout 76, Fallout evrenini ve görevlerini internet üzerine taşıyor. Tek başınıza ya da 4 arkadaşınızla birlikte son Fallout oyununda yapabildiğiniz görevleri yapabildiğiniz, kendinize üst kurabildiğiniz ve gerçek bir karakter gelişimi takip edebildiğiniz Fallout 76, bambaşka bir oyun sunuyor.

Battlefield V ise Battlefield serisini tekrar İkinci Dünya Savaşı yıllarına götürüyor. Battlefield 1 ile birlikte bizlere inanılmaz bir Birinci Dünya Savaşı atmosferi sunan DICE, Battlefield V ile İkinci Dünya Savaşı’nın az anlatılan Norveç gibi cephelerini göstermek için harekete geçiyor. Klasik Battlefield oynanışını geliştiren, Battle Royale gibi daha önce hiç görmediğimiz yenilikler ekleyen Battlefield 5, Battlefield serisinin hayranlarının içini kıpır kıpır etmeye yetiyor.

The Sims 4: Get Famous ise The Sims hayranlarının dört gözle beklediği ek paketlerden bir tanesi olarak dikkatleri çekiyor. Sims’lerini gerçek anlamda meşhur edebileceğiniz ve süper star gibi hayatınıza devam edebileceğiniz Get Famous, mükemmel detayları ve getirdiği yeniliklerle The Sims 4 oynayanların yeni gözdesi olmaya aday.

13 Kasım

Hitman 2 – PC, PS4

14 Kasım

Fallout 76 – PS4, Xbox One, PC

15 Kasım

Battlefield V – PC, Xbox One, PS4

16 Kasım

The Sims 4: Get Famous - PC