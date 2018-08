Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (13 Ağustos - 19 Ağustos)

Bu hafta çıkacak oyunlar listesinde yine birbirinden güzel oyunlar bizleri beklerken, uzun süredir beklenen World of Warcraft eklenti paketi listemizde yer alıyor. WoW ile birlikte başarılı bağımsız oyunlar çıkacak oyunlar listesinde kendilerine yer buluyorlar.

Haftanın ilk oyunu uzun yıllardır bizimle birlikte olan World of Warcraft için piyasaya sürülecek olan genişleme paketi Battle for Azeroth oluyor. Oyuna tonla yeni içerik ekleyecek olan Battle for Azeroth, WoW oyuncuları tarafından dört gözle bekleniyor.

Oyuncuların merakla beklediği bir başka oyun olan The Walking Dead de yine bu hafta bizlerle buluşuyor. Özellikle televizyon dizisinden sonra inanılmaz bir popülariteye ulaşan The Walking Dead’in Telltale Games tarafından oyunlaştırılan sürümü, son sezonuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Clementine’ın yerleşik bir düzen kurmasını ve hayatını düzene sokmak için alması gereken kararları göreceğimiz The Walking Dead: The Final Season, yine binlerce sürprize gebe.

Son zamanların en dikkat çeken bağımsız yapımlardan bir tanesi olan Death’s Gambit, Dark Souls tarzı oynanışıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Yine oyuncuları dibine kadar zorlayacak olan Death’s Gambit, farklı tarzıyla dikkat çekenler arasına giriyor.

Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen bir başka macera oyunu olan State of Mind, fütüristtik bir konuyu ele alıyor. Distopik maddi gerçeklik ile ütopik sanal gerçeklik arasında ilginç bir hikaye anlatacak olan State of Mind, harika bir hikaye vaat ediyor.

Happy Tuesday tarafından geliştirilen ve yayınlanan HERO DEFENSE, daha önce görmediğimiz şekilde MOBA, RPG ve kule savunma türlerini bir araya getiren bir yapım. İçerisinde barındırdığı bütün türleri tek bir potada eritmeyi başararak, yeni bir deneyim sunuyor.

Haftanın ve son zamanların en ilginç oyunlarından bir tanesi olarak gösterilebilecek olan Not Today, iptal olan Brexit anlaşmasının ardından iktidarı ele geçiren, aşırı aşırı sağcı bir hükümet döneminin İngiltere’sini anlatıyor. Atmosferiyle oyuncuları etkileyeceğini daha ilk videolarından gösteren Not Today, kesinlikle istek listelerine girmesi gerekenlerden.

14 Ağustos

World of Warcraft: Battle for Azeroth – PC

The Walking Dead: The Telltale Series - The Final Season: Episode 1 – PC, PS4, Xbox One, Switch

Death’s Gambit – PC, PS4

15 Ağustos

State of Mind – PC, PS4

16 Ağustos

Hero Defense – PC, PS4

17 Ağustos

Not Tonight - PC