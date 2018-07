Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (16 Temmuz - 22 Temmuz 2018)

Bu hafta çıkacak oyunlar listemizde yine birbirinden güzel oyunlar bizleri bekliyor. Listede en dikkat çeken oyun Fear the Wolves olurken, Adventure Time da göze batan oyunlar arasına giriyor.

Haftanın ilk oyunu Mothergunship, birinci kişi bakış açısıyla oynanabilen bir tür aksiyon oyunu olarak göze çarpıyor. Dünya’yı istila eden uzaylılara karşı, devasa zırhların içine girerek savaşan insanların hikayesini anlatan bu oyun, oyuncuları tam bir kaosun ortasına bırakıyor ve aksiyonu en yukarıya taşımayı başarıyor.

Listenin ikinci sırasındaysa çok sevilen çizgi diziden hareketle oyunlaştırılan Adventure Time: Pirates of the Enchiridion oluyor. Çizgi dizinin da ana karakterleri olan Finn ve Jake bu sefer, ansızın sular altına kalan dünyanın neden sulara gömüldüğünü araştırmak için yola çıkıyorlar ve tam bir korsan macerası yaşıyorlar.

Fear the Wolves ise oyun dünyasının tanınmış yapımlarından S.T.A.L.K.E.R. isimli oyunu geliştiren Vostok Games’in en yeni oyunu olarak listedeki yerini alıyor. S.T.A.L.K.E.R. benzeri bir atmosferde geçen oyun, Çernobil sonrası yıkılmış bir haritada Battle Royale zevki sunmak için Steam’de erken erişime açılmaya hazırlanıyor.

Listemizin son oyunu olan A Rite from the Stars ise eğlenceli yapısıyla şimdiden birçok oyuncuyu kendisine çekmeyi başaran yapımlardan bir tanesi. Point and click macera türündeki bu yapımda oyuncular, Kirm isimli karakterin efsaneleşmesi için yapması gereken görevleri tamamlamaya çalışıyorlar.

17 Temmuz

Mothergunship – PC, Xbox One

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion – PC, PS4, Xbox One, Switch

18 Temmuz

Fear the Wolves - PC

19 Temmuz

A Rite from the Stars - PC