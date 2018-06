Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (18 Haziran - 24 Haziran)

Bu hafta çıkacak oyunlar listemizde, yaz aylarına girmemiz sebebiyle yüksek bütçeli oyun bulmakta zorluk çeksek de yine eğlenceli ve oynanabilir yapımlar yer alıyor. Haftanın dikkat çekeni ESport Manager olurken, Battle Brawlers da göze çarpıyor.

Haftanın ilk oyunu InImages tarafından geliştirilen ESport Manager oluyor. Bir eSpor takımı kurup, yönettiğimiz yapım, detaylı yapısıyla eSpor ile ilgilenen oyuncuların beğenisine sunuluyor.

Listenin ikinci sırasında Battle Brawlers yer alıyor. Ücretsiz olmasıyla daha en başından oyuncuları kendisine çeken Battle Brawlers, internet üzerinden farklı insanlara karşı oynadığımız bir gerçek zamanlı strateji oyunu olarak oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.

20 Haziran’da çıkacak olan Contraband Police, son günlerde piyasaya çıkan en ilginç oyunlardan bir tanesi. İsmi belirsiz bir üçüncü dünya ülkesinde sınır polisi olarak görev yaptığımız oyunda, amacımız araçlarının içinde ülkeye kaçak mal getirenleri tespit etmek. Bunun için sınıra gelen her aracı detaylıca arıyor ve saklanan malları bulmaya çalışıyoruz.

Lost in Harmony: The Musical Hamony ise 2016 yılında piyasaya sürülen Lost in Hamony isimli oyunun nihai sürümü olarak Steam’deki yerini almak için geliyor. Müzik ve sonsuz koşu türlerini birleştiren Lost in Harmony, ilginç yapısıyla ön plana çıkıyor.

Haftanın son oyunuysa Türkiye’den çıkan bir yapım oluyor. Junitre Works tarafından geliştirilen Up And Up, temelde bir parkur oyunu olarak Steam’de yayınlanmak için sıra bekliyor. Karakterimizle çeşitli engelleri aştığımız, tuzaklara yakalanmadan çıkış kapısına doğru gittiğimiz oyun, eğlenceli yapısıyla oyunculara göz kırpıyor.

18 Haziran

ESport Manager - PC

19 Haziran

Battle Brawlers - PC

20 Haziran

Contraband Police - PC

21 Haziran

Lost in Harmony – PC, Switch

22 Haziran

Up And Up – PC