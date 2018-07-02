Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (2 Temmuz - 8 Temmuz 2018)

Temmuz ayının ilk günlerini yaşadığımız şu anlarda bizleri karşılayan ilk oyun Red Faction: Guerrilla Remastered oluyor. Yıllar önce çıkan ve oynayan herkesten tam puan almayı başaran Red Faction: Guerrilla, THQ Nordic tarafından elden geçirilerek, tekrar piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Oyunun grafiklerini yenileyen ve oynanış tarafından küçük değişiklikler yapan THQ Nordic, bütün oyunculara nostaljik birkaç saat vaat ediyor.

Haftanın ikinci oyunuysa Kazakistanlı oyun yapımcısı Radmir Kadyrov tarafından geliştirilen Exposure oluyor. Aksiyon ve macera türünü keşifle harmanlayan Exposure, karanlık bir atmosferde karısının ölümünü araştıran bir adamın yaşadıklarını bizlere aktarıyor.

Bu hafta çıkacak oyunlar listemizin son sırasındaysa Desolation kendine yer buluyor. Hawkeye Entertainment tarafından geliştirilen oyun, kendine has özelliklere sahip olan Battle Royale oyunu olarak Steam’deki yerini alıyor.

3 Temmuz

Red Faction: Guerrilla Remastered – PC, PS4, Xbox One

5 Temmuz

Exposure - PC

6 Temmuz

Desolation - PC