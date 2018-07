Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (23 Temmuz - 29 Temmuz 2018)

Bu hafta çıkacak oyunlar listemizde yine birbirinden güzel oyunlar, yeni deneyimler yaşamak isteyen oyuncuları bekliyor. Haftanın dikkat çekeni kuşkusuz The Banner Saga 3 olurken, Sleep Tight isimli oyun da dikkat çekmeyi başarıyor.

Haftanın ilk oyunu uzun süredir beklenene ve The Banner Saga serisinin hikayesine son noktayı koyacak olan The Banner Saga 3 oluyor. Strateji ve rol yapma türlerini bir araya getirerek, kendine has bir tarz yakalamayı başaran The Banner Saga, üçüncü oyunuyla birlikte aynı deneyimi tekrar oyuncuların karşısına çıkarmak için geliyor.

Remothered ise daha önce erken erişim dönemine girdiği bilgisayar platformundan sonra diğer konsollara geliyor. Aksiyonun ve korkunun doruklara kadar yaşandığı Remothered, kesinlikle göz atılması gereken oyunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Sleep Tight ise son zamanlarda piyasaya çıkan en eğlenceli oyunlardan bir tanesi. Çoğu ailenin “akıllı durmazsan canavarlar gelir” şeklinde korkuttuğu çocuklara ele alan oyunda, çocuk yaştaki karakterlerimizin canavarlarla mücadelesini görüyoruz. Gün ışığı varken kendi odalarına çeşitli savunma hatları ören çocuklar, akşam olmasıyla birlikte üzerlerine gelen düşmanları yok etmeye çalışıyorlar.

Haftanın son oyunu olan Tiny Hands Adventure ise bizlere, T-rex olarak doğmasından ötürü çok küçük ellere sahip karakterimizin, daha uzun kollara sahip olmak için çıktığı eğlenceli yolcuğu anlatıyor.

24 Temmuz

The Banner Saga 3 – PC, PS4, Xbox One, Switch

25 Temmuz

Remothered: Tormented Fathers – PC, PS4, Xbox One, Switch

26 Temmuz

Sleep Tight – PC, Switch

27 Temmuz

Tiny Hands Adventure – PC, PS4, Switch