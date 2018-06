Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (25 Haziran - 1 Temmuz 2018)

Bu hafta çıkacak oyunlar listemizde, yaz aylarından beklenmeyecek kadar kaliteli ve oynanabilir oyunlar yer alıyor. Listede hiç kuşkusuz The Crew 2 dikkatleri çekerken, PlayStation’a özel olarak yayınlanan Crash Bandicoot da dikkatleri çekiyor.

Listenin ilk sırasında, Life is Strange’in geliştiricisinin ellerinden çıkan The Awesome Adventures of Captain Spirit yer alıyor. Life is Strange 2’ye bir tür hazırlık mahiyetinde olan oyun, Chris isimli 9 yaşındaki küçük bir çocuğun hayal dünyasını anlatıyor.

26 Haziran gelecek olan The Crew 2 ise son günlerin en büyük bütçeli oyunu olması sebebiyle dikkatlerden kaçmıyor. Ubisoft tarafından geliştirilen yapım hava, deniz ve kara olmak üzere çok farklı türlerde yarışları, açık dünyasıyla birlikte oyuncularla buluşturuyor. Aksiyonun hiç eksilmediği The Crew 2, sunduğu çeşitlilikle oyuncuları şimdiden kendisine çekmeyi başarıyor.

Lumines Remastered ise 2004’ten günümüze gelen bir yeniden yapım olarak listedeki yerini alıyor. Müzik ve görsel şöleni yan yana getiren Lumines, tanınmış yapımcılardan Tetsuya Mizuguchi tarafından geliştirildi.

Pro Cycling Manager 2018 ise oyunculara gerçek bir bisiklet takımı yönetmenin nasıl bir duygu olduğunu ve dünyanın en zorlu yarışlarından Fransa Bisiklet Turu’nu kazanmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor.

Listenin sonundaysa birçok oyuncunun çocukluğunun mutlu geçmesine sebep olan Crash Bandicoot N. Sane Trilogy yer alıyor. Platform oyunları arasında unutulmazlar arasında olan ve bugüne kadar PlayStation konsollarına özel olarak yayınlanan Crash serinin ilk üç oyununu bir araya getiren bu paket, oyunların tekrar elden geçirilmiş hallerini içeriyor ve ilk kez PC için yayınlanmaya hazırlanıyor.

25 Haziran

The Awesome Adventures of Captain Spirit – PC, PS4, Xbox One

The Awesome Adventures of Captain Spirit The Awesome Adventures of Captain Spirit, ücretsiz olarak yayınlanan macera oyunu olarak oyuncuların karşısına çıkmaktadır. İndir

26 Haziran

The Crew 2 – PC, PS4, Xbox One

The Crew 2 The Crew 2, hava, deniz ve kara olmak üzere üç farklı kulvarda onlarca farklı araçla yarış yapmanızı sağlayan bir oyundur. İndir

27 Haziran

Lumines Remastered – PC, PS4, Xbox One, Switch

Lumines Remastered Lumines Remastered, Steam üzerinden edinilebilecek bulmaca oyunlarından bir tanesidir. İndir

28 Haziran

Pro Cycling Manager 2018 – PC, PS4, Xbox One

29 Haziran

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - PC