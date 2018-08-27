Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (27 Ağustos - 2 Eylül 2018)

Bu hafta çıkacak oyunlar listesinde yine birbirinden güzel oyunlar bizleri beklerken, haftanın çok satanı muhtemelen PES 2019 olacakken, Shadows: Awakening dikkat çeken bir başka oyun olmaya şimdiden aday.

Haftanın ilk oyunu Strange Brigade, 1930’lu yılların Mısır’ında geçiyor. 4 bin yıldır uyuyan şeytani bir varlığın uyanmasını konu alan oyunda amacımız birkaç arkadaşımızla birlikte üzerimize doğru akın akın gelen yaratıkları öldürüp, bölümleri geçebilmek. Eğlenceli oynanışı ve iyi grafikleriyle dikkat çeken Strange Brigade, dikkat çeken yapımlardan bir tanesi.

The Universim ise uzun süredir Steam’de yerini alıyor olmasına karşın en son haliyle bu hafta içinde oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. Minyatür bir dünyada çeşitli düzenlemeler yaparak, kendi dünyamızı yönetmeye çalıştığımız bu strateji oyunu, türü sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

SCUM ise hayatta kalma türünü gerçekçi grafikler ve oynanışla birleştirmeye çalışan oyunlardan bir tanesi. Farklı yapısıyla bir süredir oyuncuların ilgisini çeken SCUM, açık dünya yapısıyla göz atılması gerekenlerden bir tanesi olarak listemizdeki yerini alıyor.

Uzun yıllardır çıkmaya devam etse de son yıllarda küçük düşüşler yaşadığı görülen PES serisi, PES 2019 ile oldukça iddialı bir giriş yapmaya geliyor. Daha gerçekçi karakter animasyonları, daha fazla lisanslı lig ve farklı grafikleriyle yine futbol oyuncularının dikkatini çekmeyi başarıyor.

Shadows: Awakening isimli rol yapma oyunuysa oynanışıyla daha çıkmadna birçok oyuncuyu yakalamış durumda. Hack-and-slash tabanlı yapısı ve iyi örülmüş hikayesiyle Steam’de birçok oyuncunun dört gözle beklediği Shadows: Awakening, gayet başarılı görünüyor.

28 Ağustos

Strange Brigade – PC, Xbox One

The Universim - PC

29 Ağustos

SCUM – PC

30 Ağustos

PES 2019 – PC, PS4, Xbox One

31 Ağustos

Shadows: Awakening – PC, PS4, Xbox One