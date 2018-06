Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (4 Haziran - 10 Haziran 2018)

Bu hafta çıkacak oyunlar listemizde, yüksek bütçeli bir oyun bulunmasa bile ilginizi çekecek birçok yapım yer alıyor. Listede uzun yıllar sonra tekrar karşımıza çıkan Shaq-Fu dikkatleri çekerken, Warhammer evreninde geçen Martyr da erken erişimden çıkmasıyla bizleri mutlu ediyor.

Haftanın ilk oyunuysa BlazBlue: Cross Tag Battle oluyor. BlazBlue, Persona 4 Arena, Under Night In-Birth ve RWBY isimli dövüş oyunlarındaki karakterleri bir araya getirmesiyle ön plana çıkan yapım, 2D dövüş oyunu sevenlerin beğenisine sunuluyor.

Salı günü çıkan oyunlardan ilkiyse Focus Home Interactive tarafından yayınlanan Vampyr. 1918 yılının Londra’sında geçen oyun, Dr. Jonathan Reid’in yavaşça vampirleşmeye başlayan Londra halkını kurtarmak için verdiği destansı hikayeyi anlatıyor.

Oldukça uzun bir isme sahip olan Warhammer 40,000 Inquisitor: Martyr, Warhammer 40,000 evreninde geçen ilk aksiyon-rol yapma oyunu olmasıyla ön plana çıkıyor. Martyr, oyunculara ilk kez Warhammer 40,000 evreninde bir karakterin hikayesini yakinen oynama şansı sunmasıyla şimdiden heyecan uyandırmayı başarıyor.

Haftanın tartışmasız en dikkat eken yapımıysa Shaq-Fu: A Legend Reborn oluyor. Ünlü basketbol oyuncusu Shaquille O'Neal’in başrolünde yer aldığı yapım, gerçek yüzlerini göstererek canavarlaşan ünlü isimlere karşı Shaq’ın verdiği dünyayı kurtarma mücadelesini konu alıyor.

MotoGP 18 ise MotoGP serisinin 2018 yılında piyasaya sürülen oyunu olarak, Steam’deki yerini almaya hazırlanıyor. Diğer oyunlarla çokça benzerlik gösteren MotoGP 18, bu sene eklediği MotoGP eSports Championship ile oyunculara eSpor heyecanı sunmaya hazırlanıyor.

Listenin son oyunuysa Storyline isimli oyun stüdyosu tarafından geliştirilen korku oyunu Crying is not Enough. Oyunda, Jacob isimli bir karakterin hastanede kaybolan yakınını arayışı ve o arayış esnasında olmadık canavarlar ile ruhani yaratıklara karşı verdiği amansız mücadele konu alınıyor. Grafikleriyle dikkat çeken Crying is not Enough, atmosferiyle tam bir korku oyunu olduğunu gösteriyor.

4 Haziran

BlazBlue: Cross Tag Battle – PC, PS4

5 Haziran

Vampyr – PC, PS4, Xbox One

Warhammer 40,000 Inquisitor: Martyr - PC

Shaq-Fu: A Legend Reborn – PC, PS4, Xbox One, Switch

6 Haziran

Shape of the World – PC, PS4

7 Haziran

MotoGP 18 – PC, PS4, Xbox One

8 Haziran

Crying is not Enough - PC