Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (5 Kasım - 11 Kasım 2018)

Bu hafta çıkacak oyunlar listesi, yine birbirinden güzel ve farklı oyunları, bilgisayar oyuncularıyla buluşturmaya geliyor. Haftanın en dikkat çeken oyunu kuşkusuz Overkill’s The Walking Dead olurken, 11-11 Memories de dikkat çekmeyi başarıyor.

Telltale tarafından geliştirilen The Walking Dead serisinin sonlandığı şu günlerde, bir başka seri daha oyuncularla buluşmaya geliyor. Overkill tarafından geliştirilen ve The Walking Dead’in çizgi romanını baz alarak geliştirilen co-op oyun, birçok oyuncunun listesine girmiş durumda.

Steel Rats ise farklı denemelerden bir tanesi olarak Steam’deki yerini almaya hazırlanıyor. Platform türüne yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan oyun, göz atmaya değer yapımlardan bir tanesi.

Egress ise Dark Souls tarzı oynanış ile Battle Royale türünü birleştirmeye çalışan ve bunu başarılı grafiklerle birleştiren bir oyun. Oldukça hoş görünen, karakter tabanlı Egress, haftanın en iyilerinden biri olmaya şimdiden aday.

11-11 Memories Retold ise 1. Dünya Savaşı sırasında geçen bir macera oyunu. Kanadalı fotoğrafçıyla Alman bir babanın hikayelerini anlatan, Avrupa’nın batı kıyılarında geçen oyun, bizlere hem o yılların zorlayıcı koşullarını hem de savaşın kötü yüzünü göstermesi açısından, ilginç bir deneyim vaat ediyor.

6 Kasım

Overkill’s the Walking Dead – PC

7 Kasım

Steel Rats – PC, PS4

8 Kasım

Egress - PC

9 Kasım

11-11 Memories Retold – PC, PS4, Xbox One