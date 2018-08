Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (6 Ağustos - 12 Ağustos 2018)

Bu hafta çıkacak oyunlar listesi yine birbirinden güzel yapımlar barındırıyor. Monster Hunter: World gibi oldukça sevilen bir oyun bilgisayar platformuna gelmeye hazırlanırken, We Happy Few da dikkatleri çekiyor.

Haftanın ilk oyunu olan Dead Cells, uzun süredir erken erişim aşamasında olan yapımlardandı. Motion Twin tarafından geliştirilen aksiyon-platform oyunu Dead Cells, birçok internet sitesi tarafından tam puanla ödüllendirilmiş ve oyuncuların dikkatini çekmeyi başarmıştı. Yaklaşık 1 yıl süren erken erişim aşaması sonrasında açıklarını kapatan Dead Cells, en nihayetinde tam sürümüyle karşımıza çıkacak hale geldi.

H1Z1: Battle Royale ise uzun süredir hayatımızda olan bir başka oyun. Bilgisayar oyuncularının yıllardır oynadığı yapım, en sonunda yenilenerek ve çeşitli ek özellikler alarak, PlayStation 4 oyuncularıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Haftanın en eğlenceli oyunuysa açık ara Overcooked! 2 oluyor. 5 arkadaşınızla birlikte oynayabildiğiniz Overcooked, dünyayı kurtarmak adına yemek pişirmek zorunda olan bir aşçı grubu anlatıyor. Zamana karşı yarışan ve her şeyi düzgün yapması gereken grubu yönettiğimiz oyun tam bir kaos içerisinde geçiyor ve ortaya izlemesi, oynaması oldukça hoş görüntülerin çıkmasını sağlıyor.

Capcom, çok uzun süredir sadece Japonya’ya ve PlayStation’a özel olarak yayınladığı Monster Hunter serisini, Monster Hunter: World ile birlikte farklı bir tarafa çekme kararı almıştı. Oyunu hem bilgisayar için geliştiren hem de batılı ülkelerde yayınlayan şirket, beklediğinden daha iyi tepkiler almıştı. Oyuncuları fantastik bir evrende, canavar avcılığına çıkaran Monster Hunter: World, aldığı yüksek inceleme puanlarıyla da dikkat çekmişti.

Compulsion Games tarafından geliştirilen We Happy Few, ilk videosuyla milyonlarca kişiyi etkilemeyi başarmıştı. 1960’larda baskıcı bir hükümetin yönettiği İngiltere’de geçen oyun, insanların haplar yoluyla uyutulması ve mutlu edilmesi üzerine kurulmuştu. Hayal dünyasında yaşayan insanların baskıcı yönetimin politikalarına uyanmalarının ardından yaşananları anlatan ve bunu başarılı bir oynanışla birleştiren We Happy Few, erken erişim aşamasında başarılı yorumlar da almıştı.

7 Ağustos

Dead Cells – PC, PS4, Xbox One, Switch

H1Z1: Battle Royale – PS4

8 Ağustos

Overcooked! 2 - PC

9 Ağustos

Monster Hunter: World - PC

10 Ağustos

We Happy Few – PC, PS4, Xbox One