Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (9 - 15 Aralık 2019)

Bu hafta çıkacak oyunlar listesi yine birbirinden güzel oyunlar içeriyor. Haftanın en dikkat çeken oyunu kuşkusuz Detroit: Become Human olurken, diğer yapımlar da oyuncuların ilgisini çekecek düzeyde görünüyor.

Haftanın ilk oyunu MechWarriror 5: Mercenaries, serinin devam oyunu olmasından birçok oyuncunun beklediği oyunlar listesinde kendine yer bulurken, bu tarz "mech" savaşı sevenler için oldukça güzel detaylar barındırıyor.

AVICII Invector ise geçtiğimiz günlerde hayatına son veren İsveçli DJ Avicii'yi konu alıyor. Avicii ile birlikte çalışan Hello There Games tarafından hazırlanan ve ünlü ismin aramızdan ayrılmasından sonra babasıyla son haline getirilen yapım, oldukça hoç estantaneler sunuyor.

Quantic Dreams tarafından geliştirilen ve PlayStation 4'e özel olarak çıkarılan Detroit: Become Human, bu hafta PC oyuncularıyla buluşuyor. Quantic Dream'in birçok oyununda uyguladığı hikaye ilerleyişini en üste taşımayı başaran Detroit: Become Human, bu hafta çıkacak oyunlar listesinde en beklenenler listesinin tepesine oturmayı başarıyor. Oyun oldukça uzunca bir hikaye sunduğu gibi bu hikayenin oyuncular tarafından şekillendirmesine de imkan tanımasından ötürü merakla bekleniyor.

Dragon Quest Builders 2 ise Minecraft tarzı oyunları sevenler için biçilmiş kaftan. Minecraft ve RPG oyunlarının bir araya gelişinin güzel bir örneği olan Dragon Quest, meraklılarını bekliyor. Bu hafta çıkacak oyunlar listesinde yer alan yapımları ise hemen aşağıdan indirebilirsiniz.

10 Aralık

MechWarrior 5: Mercenaries - PC

AVICII Invenctor - PC, PS4

Dragon Quest Builders 2 - PC, PS4

12 Aralık

Detroit: Become Human - PC