Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (9 Temmuz - 15 Temmuz 2018)

Bu hafta çıkacak oyunlar listemizde yine birbirinden farklı ve ilginç oyunlar kendine yer bulurken, haftanın en dikkat çeken oyunu EarthFall oluyor.

Yaz aylarına girmemizden ötürü bugünlerde çok fazla oyun bizleri karşılamıyor olsa da haftanın ilk sırasında Hotel Transylvania 3: Monsters Overboard yer alıyor. Çok sevilen Hotel Transylvania isimli film serisindeki karakterlerle oynadığımız bu oyun, kendine has bir macera vaat ediyor.

İkinci sıradaysa son zamanların en ilginç yapımlardan bir tanesi olan Tomato Way 2 kendine yer buluyor. Açık dünya haritasında ilginç karakterimizle fırtınalar estirdiğimiz yapım, özellikle karakter tasarımları sayesinde ön plana çıkarken, farklı oynanış özellikleriyle dikkatleri çekiyor.

The Spectrum Retreat ise henüz çıkmadan önce birçok önemli eleştirmeden tam not almayı başarmış bir bulmaca oyunu. Portal isimli bulmaca türünün en iyi örneklerinden bir tanesine benzeyen yapısıyla birçok oyuncunun gönlünü fetheden The Spectrum Retreat, göz atmaya değer yapımlardan.

Haftanın son oyunuysa aslında bir süredir bizlerle olan EarthFall. Erken erişim aşamasında birçok oyuncu tarafından denenme şansı yakalanan yapım, 13 Temmuz itibarıyla tam haliyle piyasaya sürülüyor. 4 kişiye kadar co-op oynanış sunan oyun, üzerinize akın akın gelen düşman dalgalarını arkadaşlarınızla birlikte durdurma çabanız üzerine kurulu yapısıyla göze çarpıyor.

10 Temmuz

Hotel Transylvania 3: Monsters Overboard – PC, PS4, Xbox One

11 Temmuz

Tomato Way 2 - PC

12 Temmuz

The Spectrum Retreat – PC, PS4, Xbox One

13 Temmuz

EarthFall – PC, PS4, Xbox One