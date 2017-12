Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Aralık 2017, 2. Hafta)

Oyun dünyasında bu hafta biraz hareketli geçecek. Çıkış yapacak çok sayıda oyunumuz mevcut, bunun yanında ücretsiz ve demo oyun sayısı da tatmin edici seviyede.

Bu hafta çıkacak oyunlar listemize baktığımızda daha öneden çıkmış ses getiren önemli oyunlar için yeni indirilebilir içeriklerin yayınlandığını görmekteyiz. Ubisoft'un ekstrem spor simülatörü Steep için Road to the Olympics indirilebilir içeriği, başarılı bir aksiyon-RPG oyunu olan The Surge için A Walk inthe Park indirilebilir içeriği, Blizzard'ın ücretsiz kart oyunu Hearthstone için Kobolds & Catacombs indirilebilir içeriği çıkış yapyıor.

Bu haftanın dikkat çekecek AAA oyunu SpellForce 3 olacak. Önceki oyunları ile oyuncuların beğenisini kazanmış olan serinin son oyunu RPG ve RTS türlerini güzel bir şekilde harmanlayarak göz alıcı grafikler sunacak.

Simülasyon oyunlarını seviyorsanız bu hafta Government Simulator ve Autobahn Police Simulator 2 adlı oyunlara göz atabilirsiniz. Autobahn Police Simulator 2'de karayollarında güvenliği sağlayan bir polisin yerine geçecek, hız yapan sürücüleri durdurmaya çalışarak kaza yerlerinde önlemler alacağız. Government Simulator'da ise bir ülke seçecek veya kendi ülkemizi yaratacak ve ülkemizin politikasını, ekonomisini, diplomatik ilişkilerini belirleyerek kendi dünya düzenimizi yaratacağız.

Bu hafta çıkacak oyunlardan The Day After : Origins, sessiz gelen; fakat büyük etki yaratabilme potansiyeline sahip bir oyun. TPS türündeki açık dünya tabanlı bir aksiyon oyunu olan The Day After : Origins'de biyolojik bir felaket sonrasında ortaya çıkan mutantlarla savaşan bir kahramanın yerine geçecek ve kız arkadaşımızı bulmaya çalışacağız.

Korku oyunlarını seviyorsanız Outside adlı oyuna göz atabilirsiniz. Oyunda genç bir kızın yerine geçecek, karanlık bir ormanda bir cani bizi sürekli izlerken hayatta kalmaya çalışacağız.

FPS oyunlarını seven oyuncular için Antiterror Strike ilgi çekici bir oyun olabilir. Antiterror Strike'da üstün yetenekli askerlerden oluşan bir özel timin üyesi olacak ve şehir içinde terörist gruplarla savaşacağız.

Bu hafta çıkış yapan demo oyunlar Hello Neighbor ve Bernackels' Shoggoth adlı bu oyunlar gizlilik temelli oynanışlara sahip. Online olarak oynanan Bernackels' Shoggoth'ta küçük bir ejderhanın yerine geçip eşyaların şeklini alabilecek veya uçabilecek ya da ejderhaya dönüşmüş oyuncuyu yakalamaya çalışabileceğiz. Hello Neighbor'da ise bodrumunda kirli işler çevirdiğine inandığımız komşumuzun evine gizlice girip ona yakalanmadan neler döndüğünü ortaya çıkarmaya çalışacağız.

Bu hafta çıkacak ücretsiz oyunlarımız ise Echoed World, Black Survival ve Chicken Farm 2K17. Aralık ayının 2. haftasında çıkacak oyunların listesi, oyunların çıkış tarihleri ve çıkacakları platformlar şu şekilde:

4 Aralık Pazartesi

- Government Simulator - PC

- Echoed World - PC - ÜCRETSİZ

5 Aralık Salı

- Steep - Road to the Olympics - PC/PlayStation 4/Xbox One

- Chicken Farm 2K17 - PC - ÜCRETSİZ

- The Surge - A Walk in the Park - PC/PlayStation 4/Xbox One

- Outside - PC

6 Aralık Çarşamba

- Black Survival - PC - ÜCRETSİZ

7 Aralık Perşembe

- The Day After : Origins - PC

- SpellForce 3 - PC

8 Aralık Cuma

- Hello Neighbor - PC - DEMO

- Hearthstone - Kobolds & Catacombs - PC/Mac

- Bernackels' Shoggoth - PC

9 Aralık Cumartesi

- Antiterror Strike - PC