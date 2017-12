Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Aralık 2017, 3. Hafta)

11 - 17 Aralık tarihleri arasında oyun dünyası aslında çok hareketli bir dönem yaşamayacak; fakat bu hafta çıkacak oyunlar listemize göz attığımızda yeni oyunlar yerine, daha önceden yayınlanmış oyunlar için yayınlanacak indirilebilir içeriklerin haftaya damgasını vuracağını söyleyebiliriz.

Kısa bir süre önce hazırladığımız 2017'nin en iyi PC oyunları listemizde Resident Evil 7'yi yılın oyunu olarak nitelendirmiştik. Oyunun geliştiricileri geçtiğimiz ilkbahar aylarında Not a Hero adlı ücretsiz indirilebilir içeriği yayınlayacaklarını duyurmuşlar, sonradan bu içeriği ertelemişlerdi. Nihayet bu indirilebilir içeriği bu hafta içinde oynayabileceğiz. Not a Hero'da serinin baş kahramanlarından olan Chris Redfield'ı kontrol edecek ve Lucas'ın peşine düşeceğiz. Not a Hero ile birlikte Resident Evil 7'nin bir diğer ücretli indirilebilir içeriği olan End of Zoe de yayınlanacak.

Geçtiğimiz haftalarda DOOM'un sanal gerçeklik sürümünü yayınlayan Bethesda bu hafta da Fallout 4'ü sanal gerçeklik ile buluşturuyor. HTC Vive ve PlayStation VR için çıkış yapacak Fallout 4 VR'da pip-boyu kullanmak, savaş robotuna binmek ve birşeyler inşa etmek oldukça ilginç olacak.

Geçtiğimiz aylarda çıkış yapan Wolfenstein 2'nin ilk DLC'si bu hafta çıkıyor. The Adventures of Gunslinger Joe ile Chicago'da başlayan ve uzayın derinliklerine kadar uzanan maceramızda Naziler ile çarpışacağız.

2017'nin en ses getiren oyunlarından olan PUBG bu hafta Xbox One platformuna geliyor. Artık konsol oyuncuları da PUBG keyfini yaşayabilecekler.

Bu hafta oynayabileceğimiz 3 farklı araba oyunu mevcut. Cars with Guns: It's About Time ve Wheel Riders Online kendi araçlarınızı inşa ederek savaştıracağınız bir oyun. Wheel Riders Online'ın güzel yönü ise ücretsiz olarak oynanabilecek olması. Bir diğer yarış oyunumuz ise Drift Zone, Drift Zone'da yanlayarak lastik yakabilecek ve asfaltta iz bırakabileceğiz.

Rol yapma oyunlarını seviyorsanız Signs Of Darkness ve Ancient Siberia adlı oyunlar ilginizi çekebilir. Açık dünya tabanlı bu oyunlardan Ancient Siberia'da zorlu şartlarda hayatta kalmaya çalışıyoruz, MMO şeklindeki oyunda seçimlerimiz oyunun gidişatını belirliyor. Signs Of Darkness'da ise bir yeraltı mezarlığında ölüme terk edilen bir kahramanın yerine geçecek, bizi bu hale düşürenlerden hesap sormak için dere tepe dolanacağız.

Simülasyon oyunlarını seviyorsanız Farmer's Dynasty ve Fire Flight adlı oyunlar dikkatinizi çekebilir. İçine rol yapma oyunu elementleri de eklenmiş Farmer's Dynasty'de büyükbabamızın çiftliğini devralacak ve kendi çiftlik imparatorluğumuzu kurmaya çalışacağız. Sitemizden demosunu da indirebileceğiniz Fire Flight'ta ise bir itfaiye uçağını kullanarak yangınlara müdahale edeceğiz.

Bu hafta çıkacak oyunlar, çıkacakları platformlar ve çıkış tarihleri şu şekilde:

11 Aralık Pazartesi

- Ancient Siberia - PC

12 Aralık Salı

- Cars with Guns: It's About Time - PC

- Resident Evil 7 - Not A Hero - PC/PlayStation 4/Xbox One - ÜCRETSİZ

- PUBG - Xbox One

- Fallout 4 VR - PC/PlayStation VR

- Wolfenstein 2 - The Adventures of Gunslinger Joe - PC/PlayStation 4/Xbox One

14 Aralık Perşembe

- Drift Zone - PC

- Farmer's Dynasty - PC/PlayStation 4/Xbox One

- Signs Of Darkness - PC

- Fire Flight - PC - DEMO

15 Aralık Cuma

- Wheel Riders Online - PC -ÜCRETSİZ