Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Aralık 2017, 4. Hafta)

Senenin sonlanmasına sayılı gün kaldı; fakat güzel oyunalr çıkmaya devam ediyor. Bu hafta çıkacak oyunlar listemizde dikkatimizi çeken ve hoşunuza gidebileceğini düşündüğümüz oyunlara yer veriyoruz.

18 Aralık - 24 Aralık tarihleri arasında çıkacak oyunlara baktığımızda en çok dikkat çeken oyunun PlayerUnknown's Battlegrounds, ya da kısa adıyla PUBG olduğunu görüyoruz. Aslında PUBG uzun bir süredir erken erişimdeydi, oyunun geliştiricileri bu süre boyunca oyunu güncellemeye ve iyileştirmeye devam ettiler. Nihayet oyunun final sürümü çıkıyor ve erken erişim süreci bitiyor. PUBG'nin final sürümüyle birlikte oyuna yeni çöl haritası, yeni silahlar ve yeni araçlar eklenecek.

Bu hafta PUBG'nin final sürümüyle birlikte oyunun çakması da çıkış yapıyor. PLAYERUNKN1WN: Friendly Fire, isim olarak PUBG'ye benzese de içerik olarak bir hayli farklı bir oyun. Bir kuşbakışı aksiyon oyunu olan PLAYERUNKN1WN: Friendly Fire'da dört bir yandan bize saldıran dev böceklerle farklı silahları kullanarak savaşacağız.

Kısa bir süre önce çıkış yapan Life is Strange: Before the Storm adlı macera oyununun yeni bölümü Episode 3: Hell is Empty bu hafta çıkış yapacak ve oyundaki hikayeyi kaldığı yerden devam ettirecek.

Açık dünya tabanlı aksiyon oyunlarını seviyorsanız Alien Mayhem adlı oyuna göz atabilirsiniz. Bir uzaylının yerine geçerek Dünya üzerinde kaos yaratmaya çalıştığımız oyunda farklı silahları kullanarak ortalığı birbirine katabilecek, insanların çıldırmış gibi etrafta koşuşturmalarını seyredebileceğiz.

Bu hafta 2 farklı simülasyon oyunu çıkış yapacak. Space Simulator adlı uzay simülasyonu oyununda Apollo 8 gibi tarihi uzay görevlerine katılabilecek, uzay aracımızla yörüngeden çıkarak farklı gezegenlere yolculuk edebileceğiz. Ancient Warfare 3 ise basit grafiklere sahip olmasına rağmen detaylı fizik motoru ve eğlenceli oynanışıyla dikkat çeken bir savaş simülatörü. Oyunda farklı oyun modlarından birini oynayabiliyor, ya da kendi savaş senaryolarınızı yaratabiliyorsunuz. Savaşları dışarıdan izleyebileceğiniz gibi bir FPS ya da TPS oyununda veya strateji oyununda olduğu gibi savaşa dahil olabiliyorsunuz.

Home Alone Girlfriend adlı yarış oyunu mizahi bir hikayeye sahip. Oyunda gece geç saatlerde evde yalnız olan kız arkadaşı tarafından çağrılan bir kahramanı kontrol ederek zamana karşı yarışıyor, trafik içinde yol almaya çalışıyoruz.

Bu hafta ücretsiz oyun açısından bir hayli bereketli bir hafta olacak. Long Live Santa! adlı dövüş oyununda Noel Baba öldükten sonra yerine geçmeye çalışan adayları kontrol edecek ve online savaşlarda birbirimizi pataklayacağız. Aynı bilgisayar üzerinde arkadaşınızla oynayabileceğiniz co-op temelli Fruity Smoothie'de kaçırılan arkadaşlarını kurtarmaya çalışan kafadarları yönetecek, meyveli içecekle çalışan teknemizin yol almasını sağlamak için meyve ağaçları dikip meyve yetiştireceğiz. Bir Türk geliştirici tarafından hazırlanan Population: One ise klasik bir kuşbakışı aksiyon oyunu. Oyunda dalgalar halinde size saldıran ve giderek güçlenen düşmanlara karşı farklı silahları kullanarak savaşacak, en uzun süre hayatta kalmaya çalışacaksınız. Dragon Sin, bir ejderhaya dönüşebilen kahramanımızla karanlık güçlere sahip ejderhalara karşı savaşacağımız hack & slash dinamiklerine sahip bir aksiyon oyunu. Birkaç haftadır arka arkaya ertelenen Wheel Riders Online'ın nihayet bu hafta çıkış yapması bekleniyor, oyunda kendi araçlarımızı inşa ediyor, silahlarla donatıyor ve hayatta kalmak için savaşıyoruz.

Bu hafta çıkacak oyunlar, çıkacakları platformlar ve çıkış tarihleri şu şekilde:

19 Aralık Salı

- Long Live Santa! - PC

20 Aralık Çarşamba

- PlayerUnknown's Battlegrounds - PUBG - PC

- Life is Strange: Before the Storm Episode 3: Hell is Empty - PC/PlayStation 4/Xbox One

- Alien Mayhem - PC

21 Aralık Perşembe

- Space Simulator - PC

- Fruity Smoothie - PC - ÜCRETSİZ

- Home Alone Girlfriend - PC

22 Aralık Cuma

- Wheel Riders Online - PC - ÜCRETSİZ

- Population: One - PC - ÜCRETSİZ

- Ancient Warfare 3 - PC

- Dragon Sin - PC - ÜCRETSİZ

23 Aralık Cumartesi

- PLAYERUNKN1WN: Friendly Fire - PC