Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Aralık 2017, İlk Hafta)

Kasım ayının son haftasndayız ve Aralık ayının ilk haftasına giriş yapıyoruz. Ayın sonuyla birlikte oyun dünyası biraz duruluyor; fakat 1-2 önemli yapım haftamızın eğlenceli geçmesini sağlayacak.

Bu hafta çıkacak oyunlar listemize göz attığımızda çıkış yapacak en önemli oyunun Black Mirror olduğunu görüyoruz. Aslında bu oyun serisi ile 2000'li yılların başında tanışmıştık. Aradan geçen uzun yılların ardından Black Mirror serisi yeni teknoloji ile baştan yaratılıyor ve modern bir görünüme kavuşturuluyor. Oyunda İskoçya'ya yolculuk edecek, kahramanımız David Gordon ile ailesinin üzerindeki laneti araştıracağız. Eğer macera oyunlarını ve korku hikayelerini seviyorsanız Black Mirror'a göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

2016 yılında muhteşem bir şekilde geri dönen DOOM, bu sene sanal gerçeklik ile tekrar karşımıza çıkıyor. Bethesda, DOOM VFR adını verdiği yeni sanal gerçeklik destekli DOOM oyunuyla, serinin hızlı ve yoğun aksiyonunu çok daha gerçekçi bir şekilde bize sunmayı hedefliyor. Eğer HTC Vive sanal gerçeklik sistemine sahipseniz DOOM VFR ilginç bir deneyim olabilir.

Total War: ROME II'yi bir süredir oynamadıysanız bu hafta oyuna tekrar başlayabilirsiniz; çünkü Total War: ROME II - Empire Divided indirilebilir içeriği çıkış yapacak. Geni kapsamlı bir indirilebilir içerik olan Total War: ROME II - Empire Divided'da Roma İmparatorluğu için bir hayli kritik bir dönem olan üçüncü yüzyıl krizine gideceğiz ve on farklı ulustan birini seçerek kaderimizi belirlemeye çalışacağız.

Daha önceden mobil platformlara çıkış yapan ve büyük beğeni kazanan shoot em up oyunu Sky Force Reloaded bu hafta PC platformuna da çıkış yapıyor. Oyunda uçağımızla gök yüzüne açılacak, ekranda dikey olarak ilerlerken düşmanlarımızla ve bölüm sonu canavarı niteliğindeki dev düşmanlarla savaşacağız.

Eğer hayalinizde bir profesyonel oyuncu olmak varsa, Esports Life adlı oyun sayesinde bu işi sanal olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bir "profesyonel oyuncu simülatörü" olarak tanımlayabileceğimiz Esports Life'da amatör olarak oyunlara ilgi duyan bir kahramanın yerine geçecek, ev, okul ve sosyal hayatımızı oyun hayatımızla dengeleyerek profesyonel oyunculuk kariyerimizde yükselmeye çalışacağız.

Bu hafta çıkacak hit oyun sayısı yüksek olmasa da ücretsiz oyun sayısı haftayı kurtarıyor. 3 farklı ücretsiz oyunun yayınlanacağı bu dönemde farklı zevklere hitap eden ücretsiz oyunlar mevcut. My Free Zoo, kendi hayvanat bahçenizi kuracağınız bir simülasyon oyunu. Düşük sistem gereksinimlerine sahip 2. Dünya Savaşı temalı online FPS oyunu BattleRush ise bize savunma sistemleri ve binalar inşa etme, farklı araçları kullanma, etrafı yıkıp dökme imkanı verecek. Defenders of Tetsoidea II ise eski nesil RPG oyunlarının retro yapısına sadık kalınarak hazırlanmış, kısa bir macera sunan bir rol yapma oyunu. Dilerseniz bu hafta çıkacak oyunlara, hangi platformlara çıkacaklarına ve çıkış tarihlerine göz atalım:

28 Kasım Salı

- Black Mirror - PC/PlayStation 4/Xbox One

29 Kasım Çarşamba

- My Free Zoo - PC - ÜCRETSİZ

- BattleRush - PC - ÜCRETSİZ

- Defenders of Tetsoidea II - PC - ÜCRETSİZ

30 Kasım Perşembe

- Sky Force Reloaded - PC

- Esports Life - PC

- Total War: ROME II - Empire Divided - PC

1 Aralık Cuma

- DOOM VFR - PC/PlayStation 4 VR