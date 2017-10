Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Ekim 2017, 3. Hafta)

Geçtiğimiz hafta Middle-Earth: Shadow of War ve The Evil Within 2 çıkış yapmıştı ve haftamız bir hayli parlak geçmişti. Bu hafta çıkacak oyunlar da bir önceki haftayı aratmayacak kalitede. Hem AAA kalitede oyunlar, hem de bağımsız yapımlar açısından zengin bir hafta yaşayacağız.

İlk önce AAA oyunlara göz atmak gerekirse bu hafta 4 önemli yapım ile karşılaşacağımızı söyleyebilirim. Bu oyunlar arasındaki favorim ise ELEX olacak. Eskiden Gothic serisi gibi başarılı yapımlarda imzası bulunan ekip tarafından geliştirilmiş ELEX, fantaziyi bilim kurgu ile birleştiren açık dünya tabanlı, göz alıcı grafiklere sahip bir aksiyon RPG oyunu. Bir dğer önemli yapım, PlayStation 4 için çıkacak olan Gran Turismo Sport. Yıllardır yeni oyununu beklediğimiz Gran Turismo serisi nihayet geri dönüyor, gerçekçi yarış oyunlarını seviyorsanız Gran Turismo Sport'a göz atabilirsiniz. Piyasadaki en önemli Amerikan güreşi oyunu serisi olan WWE 2K'nın son oyunu WWE 2K18 de bu hafta çıkacak. Yeni bir oyun motoroyla gelen WWE 2K18 üst düzey gerçekçiliği yakalamayı hedefleyen bir simülasyon oyunu. South Park animasyonlarının yeni rol yapma oyunu South Park: The Fractured but Whole, Ubisoft tarafından bu hafta yayınlanacak.

Bağımsız yapımlara geçiş yaptığımızda, bu haftaki bağımsız oyunlar arasında en çok dikkatimi çeken oyunun Welcome to Hanwell olacağını söyleyebilirim. Açık dünya tabanlı bir korku oyunu olan Welcome to Hanwell, Resident Evil 7'nin görünümünü Silent Hill oyunlarının atmosferi ile birleştiriyor. Oyunda canavarlarla savaşırken kendi hikayesine sahip farklı yerleri ve binaları keşfedeceğiz. Freaky Awesome, retro tarza ve bilim kurguyu aksiyon ile harmanlayan hikayeye sahip bir aksiyon RPG oyunu. Oyunda köpeğimizi kurtarmak için nükleer atık dolu bir fabrikaya dalacak, farklı mutasyonlar geçirerek canavarlarla savaşacağız. Party Hard Tycoon ise bir parti organize etme simiülasyonu. Daha önceden oynadığımız Party Hard oyununda cinnet geçirerek gürültülü bir şekilde parti yapan komşularını katleden bir seri katilin yerine geçmiştik. Party Hard Tycoon'da ise bu partileri düzenleyerek davetlileri eğlendirmeye ve parti sakinlerini seri katillerden korumaya çalışacağız.

2006 yılında çıkış yapmış Rogue Trooper oyununun yenilenmiş versiyonu Rogue Trooper Redux da bu hafta çıkış yapıyor. 3. şahıs kamera açısıyla oynanan TPS türünde bir aksiyon oyunu olan Rogue Trooper Redux, eğer tek başınıza ramboculuk yapmaktan hoşlanıyorsanız keyif alacağınız bir oyun olacaktır.

Bu hafta tam 3 adet ücretsiz oyun çıkış yapıyor. Eğer sokak basketbolunu seviyorsanız online maçlar yapabileceğiniz 3on3 FreeStyle'a göz atmanızda fayda var. Tiny Toyfare oyuncak savaşları yaptığınız kule savunma oyunu türünde bir strateji oyunu. Tiny Toyfare'de FPS kamera açısıyla savaşabilmeniz de mümkün. Bir diğer ücretsiz oyun ise 2. Dünya Savaşı'nda geçen bir sıra tabanlı strateji oyunu olan Call of War. Dilerseniz bu hafta çıkacak oyunlara, çıkış tarihlerine ve hangi platformlara çıkacaklarına yakından göz atalım:

16 Ekim Pazartesi

- 3on3 FreeStyle - PC - ÜCRETSİZ

17 Ekim Salı

- Gran Turismo Sport - PlayStation 4

- South Park: The Fractured but Whole - PC/PlayStation 4/Xbox One

- ELEX - PC/PlayStation 4/Xbox One

- Rogue Trooper Redux - PC/PlayStation 4/Xbox One

- WWE 2K18 - PC/PlayStation 4/Xbox One

18 Ekim Çarşamba

- Tiny Toyfare - PC - ÜCRETSİZ

- Freaky Awesome - PC

19 Ekim Perşembe

- Call of War - PC - ÜCRETSİZ

- Party Hard Tycoon - PC

20 Ekim Cuma

- Welcome to Hanwell - PC