Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Kasım 2017, 4. Hafta)

Geçtiğimiz haftalarda bomba oyunlar birbiri ardına çıkış yapmıştı ve oyun dünyası açısından cıvıl cıvıl bir dönem yaşamıştık. Yüksek kaliteli oyun sayısı çok olunca bu oyunları oynamak için vakit bulmakta güçleşmişti. Neyse ki bu hafta çıkacak oyunlar listene baktığımızda piyasanın biraz sakinleştiğini görüyoruz.

Bu hafta çıkış yapacak oyunlar arasında en dikkat çekeni Türk yapımı bilim kurgu temalı gerilim oyunu Tartarus olacak. Uzayın derinliklerindeki bir maden araştırma gemisinde geçen oyunda kontrolden çıkan gemiyi kurtarmaya çalışacağız ve bu iş için geminin kendi program dilini öğreneceğiz. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan Tartarus güzel grafikleriyle dikkat çekmekte.

Klasik futbol oyunlarından sıkıldıysanız bu hafta yayınlanacak Soccer Simulation adlı oyuna göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Birinci şahıs kamera açısıyla oynayacağınız bu oyun bir simülasyon şeklinde size en gerçekçi futbol tecrübesini yaşatmayı hedefliyor. Soccer Simulation'ı isterseniz tek başınıza, isterseniz çok oyunculu olarak oynayabilmektesiniz.

Gameboy döneminde oynadığımız eski nesil JRPG oyunlarını modern teknolojiyle birleştiren WORLD OF FINAL FANTASY ilginç bir oyun olacak gibi gönüyor. Oyunda farklı yaratıkları keşfederek evcilleştirebilecek ve savaşlarda hayvan kulelerinizi oluşturarak düşmanlarınızla çarpışabileceksiniz. Renkli üç boyutlu grafikler ve sürükleyici bir hikaye oyunun diğer dikkat çeken yönleri.

Hayatta kalma odaklı bir oyun olan AgeOfDarkness'da kendi Orta Çağ kasabamızı inşa ediyor ve bu kasabayı eşkiyaların saldırılarından ve yağmalanmaktan korumaya çalışıyoruz. Oyunun crafting bölümünde farklı malzemeleri kullanarak şehrinizi inşa ediyor, savaş bölümünde ise kahramanınızla savaş alanına inerek düşmanlarla çarpışıyorsunuz.

Korku oyunu severler için bu hafta 3 farklı seçeneğimiz mevcut. Bu seçeneklerden en dikkat çekeni şüphesiz ki The Exorcist: Legion VR olacak. HTC Vive ve Oculus Rift sanal gerçeklik sistemlerine özel olarak geliştirilen bu oyun, The Exocist - Şeytan filmlerini sanal gerçeklik ile buluşturuyor. Oyunda farklı olaylarda ipuçlarını ve gerekli araçları keşfederek şeytan çıkarma ayini gerçekleştireceğiz, kutsal suyu sanal gerçeklik ile serpmek bir hayli sıradışı bir tecrübe olacak gibi görünüyor. Bir diğer korku oyunumuz olan Unforgiving - A Northern Hymn ise İskandinav mitolojisindeki yaratıkları gerçeğe dönüştürüyor. Oyunda ormanlarda, nehir kenarlarında ve karanlık evlerde bu yaratıklardan kaçmaya çalışacağız. Awe of Despair ise The Exorcist oyunu gibi dini referanslar içeren bir korku oyunu. 13. işareti görmezden gelen bir kahramanı yöneteceğiniz oyunda zorlu bir hayatta kalma mücadelesine atılacak, sınırlı cephane ve silahla yaratıklara karşı savaşacaksınız.

Eğer aradığınız şey sadece aksiyon ise TrES-2b ve Blood Waves tavsiye edeceğimiz oyunlar. TrES-2b'de evrenin en karanlık gezegenine gidecek, kuşbakışı kamera açısıyla yönettiğiniz kahramanla dört bir yandan saldıran uzaylılara karşı savaşarak hayatta kalmaya çalışacaksınız. Blood Waves ise bize Call of Duty oyunlarının zombi modunu hatırlatıyor. Oyunda arenalara çıkarak dalga dalga üzerimize saldıran zombilere karşı silahlarımızı, tuzaklarımızı ve yeteneklerimizi kullanarak çarpışacağız. 3. şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda kahramanınızı, silah ve ekipmanlarınızı dalgaları temizledikçe geliştirebiliyorsunuz.

Bu hafta, ücretsiz oyun açısından bir hayli bereketli bir hafta olacak. DARKROOM adlı görsel romanda karanlık bir odada gözlerini açan bir karakterin yerine geçecek, başımıza ne geldiğini, bizimle birlikte odada imin olduğunu çözmeye çalışacağız. Red Crucible: Reloaded, TPS ve FPS kamera açılarıyla oynanan, uçak, helikopter ve tank gibi kara ve hava araçlarını da kullanabildiğiniz bir online savaş oyunu.

Bu hafta çıkacak oyunlar, çıkış tarihleri ve çıkacakları platformlar şu şekilde:

20 Kasım Pazartesi

- TrES-2b - PC

21 Kasım Salı

- Soccer Simulation - PC

- Red Crucible: Reloaded - PC - ÜCRETSİZ

- WORLD OF FINAL FANTASY - PC/PlayStation 4/PS Vita

22 Kasım Çarşamba

- TARTARUS - PC

- AgeOfDarkness - PC

- Awe of Despair - PC

- The Exorcist: Legion VR - PC/PlayStation VR

24 Kasım Cuma

- DARKROOM - PC

25 Kasım Cumartesi

- Unforgiving - A Northern Hymn - PC

26 Kasım Pazar

- Blood Waves - PC