Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Mart 2018, İkinci Hafta)

Mart 2018’in ikinci haftasında çıkacak oyunlar listemizde bizleri yine birbirinden güzel oyunlar bekliyor. Özellikle yenilenerek karşımıza çıkan Devil May Cry ve Burnout Paradise, bu haftanın kesinlikle oynanması gereken iki oyunu olurken, bağımsız yapımlar arasında da oldukça başarılı yapımlar yer aldı.

Haftanın ilk oyunu bizlere Quake serisini hatırlatan Amid Evil oldu. Quake oyunlarında görmeye alıştığımız çok hızlı oynanış yapısını fantastik bir evrenle birleştiren Amid Evil, birinci kişi bakış açısıyla oynayabildiğimiz bir aksiyon oyunu.

Bu ayın en dikkat çekici yapımlarından bir tanesi olan The Council, çok reklamı yapılmasa da üst seviye oyunlar arasında kendisine yer bulabilecek cinsten. Big Bad Wolf tarafından geliştirilen ve Focus Home Interactive tarafından dağıtımı üstlenilen yapım, kendine has bir macera oyunu olarak tanımlanabilir. İngiltere kıyılarında bulunan adayı ele geçiren gizli bir örgüt mensubunu yönettiğimiz The Council'de, amacımız örgütün işlerine dair kararlar vermek. Fakat verdiğimiz her karar oyundaki bütün gidişatı değiştiriyor ve bu sebeple herhangi bir seçeneği seçmeden önce dakikalarca düşünmek durumunda kalabiliyoruz. Çoğu zaman oyuncuyu zor kararlarla karşı karşıya bırakan yapım, yüksek grafik kalitesiyle de dikkatleri çekiyor.

Devil May Cry HD Collection ise oyun dünyasının en çok sevilen serilerinden bir tanesini bilgisayar oyuncularıyla tekrar buluşturuyor. İçerisinde hack-and-slash türünün unutulmaz oyunlarından bazılarını barından pakette, Devil May Cry, Devil May Cry 2 ve Devil May Cry 3: Dante’s Awakening yer alıyor.

Q.U.B.E. 2 ise Portal serisinden bir hayli etkilenerek ortaya çıkarılmış bir bulmaca oyunu. Görsel anlamda Portal 2’yi oldukça hatırlatan yapımda amacımız; bir yıkıntının içinde mahsur kalmış arkeoloğu, çeşitli bulmacaları çözerek, dışarıya çıkarmak.

15 Mart tarihinde piyasaya sürülecek olan The Long Reach ise haftanın bir başka macera oyunu. 16-bit tarzı grafiklerle hazırlanan yapımda, içerisinde bulunduğumuz bilim-kurgu evrenine dair sırları çözmeye çalışıyor ve hikâyeyi takip ediyoruz.

Strateji oyunlarını piyasaya sürmesiyle adından söz ettiren Paradox Interactive’in son bombası Surviving Mars, haftanın dikkat çekenlerinden. Mars’a giden bir koloniyi hayatta tutmaya çalıştığımız strateji oyununda, kolonide yaşayanların yemek, oksijen, eğitim ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak adına binalar yerleştiriyor ve bunları en hızlı şekilde yaparak, daha çabuk büyümeye çalışıyoruz.

Haftanın son oyunu ise yıllar sonra tekrar karşımıza çıkan Burnout Paradise Remastered. İlk olarak 2009 yılında piyasaya sürülen yarış oyunu, hafta içinde yenilenerek tekrar karşımıza çıkacak ve hepimizi o eski güzel günlere götürecek.

12 Mart

- Amid Evil (PC)

13 Mart

- The Council (PC, PS4, Xbox One)

- Devil May Cry HD Collection (PC, PS4, Xbox One)

- QUBE 2 (PC, PS4, Xbox One)

14 Mart

- The Long Reach (PC)

15 Mart

- Surviving Mars (PC)

16 Mart

- Burnout Paradise Remastered (PS4, Xbox One)