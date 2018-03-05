Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Mart 2018, İlk Hafta)

Bu hafta çıkacak oyunlar listemizde, Final Fantasy XV gibi büyük yapımların yanı sıra Darwin Project gibi oynaması eğlenceli oyunlar da yer alıyor. Hazırsanız mart ayının ilk haftasında karşımıza çıkacak oyunlara göz atmaya başlayalım.

Haftanın başında bizleri karşılayan ilk yapım, ücretsiz olarak piyasaya sürülecek olan Iron League. Bir tür MOBA oyunu olan ve 3v3 şekilde rakiplerimizi yenmek için uğraştığımız oyun, MOBA sevenlerin kesinlikle göz atması gerekenlerden bir tanesi.

Haftanın ikinci günü çıkacak bombamız ise Final Fantasy XV. yaklaşık iki yıl önce konsollar için piyasaya sürülen rol yapma oyunu, karakter tasarımları, geçtiği evren ve hikâyesiyle çokça beğenilmiş, üstüne bir de klasikleşmiş oynanış eklenince tadından yenmez bir yapım ortaya çıkmıştı. Konsol oyuncularının hala başından kalmadığı bu yapım ise 6 Mart itibarıyla PC platformu için geliyor.

Fear Effect Sedna ise son zamanların en ilgi çekici yapımlarından bir tanesi. İlk olarak Kickstarter üzerinde başlatılan bir kampanya ile ortaya çıkan oyun, geliştirme aşamasının sonraki adımlarında Square Enix ile anlaşma yapmış ve daha büyük bütçeli bir hale gelmişti. Strateji oyunu olmasına rağmen, hikayeyle oynanışı birlikte götüren ve hikayeyi sinematikler yoluyla anlatan Fear Effect Sedna, orijinal bir strateji oyunu arayanlar için göz atılabilir kategorisinde.

Warhammer: Vermintide 2 ise yine dikkat çeken bir başka oyun olarak bu hafta çıkacak oyunlar listemizde kendisine yer buldu. Yine Fatshark tarafından geliştirilen serinin ilk oyunu Warhammer: End Times – Vermintide, farklı oynanışı ve grafikleriyle oldukça beğenilmişti. Warhammer Fantasy evreninde geçmesi, birinci kişi bakış açısıyla oynanabilmesi ve başarılı oynanışıyla dikkat çeken Warhammer – Vermintide 2, oldukça güzel görünen bir oyun.

9 Mart’ta çıkacak olan ve haftanın en potansiyelli oyunu olarak gösterebileceğimiz Darwin Project, çok uzun zamandır geliştirme aşamasındaydı. Kanadalı oyun stüdyosu Scavengers tarafından geliştirilen yapım, daha önce gerçekleştirilen açık beta testleri sırasında çokça beğenilmiş ve oynanmıştı. Son zamanların en popüler oyun türlerinden Battle Royale tarzında olan Darwin Project'in distopik bir evreden geçtiği ve yaklaşan Buzul Çağı’nın etkilerini test etmek için düzenlenen bir deneyin parçası olan 10 karakteri yöneteceğimiz daha önce söylenmişti. 10 karakter arasında en son hayatta kalan olmaya çalışacağımız oyun, grafik tarzı ve oynanışıyla dikkatleri çekmeyi başarmıştı.

Deadstep ise bir tür korku oyunu. Ansızın hayalet dolu bir pansiyonda uyanan bir karakterin yaşadıklarını gördüğümüz oyunda, hayaletlerin ayak izlerini takip ederek, çıkış yolunu bulmaya çalışıyor ve korkuyu sonuna kadar hissediyoruz.

5 Mart

- Iron League (PC)

6 Mart

- Final Fantasy XV (PC)

- Fear Effect Sedna (PC)

8 Mart

- Warhammer: Vermintide 2 (PC)

9 Mart

- Darwin Project (PC)

10 Mart

- Deadstep (PC)