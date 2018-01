Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Ocak 2018, 4. Hafta)

Okullar tatil oldu ve rahatça oyun oynayabilecek zamana nihayet kavuşabildik. Bu hafta çıkacak oyunlar listemizde sizi bolca eğlendirebilecek oyunlar mevcut.

Ocak ayının 4. haftasına geldiğimizde karşımıza çıkan en iddialı oyunun DRAGON BALL FighterZ olduğunu görüyoruz. Ünlü anime serisinin resmi dövüş oyununda animede gördüğümüz kahramanları seçerek takımımızı kurabiliyor ve yapay zekaya, ya da diğer oyunculara karşı dövüşebiliyoruz. Süpersonik güçler, çılgın kombolar ve yoğun akisiyon oyuncuları tatmin edecektir. DRAGON BALL FighterZ görsel olarak animeye sadık kalınarak geliştirilmiş bir oyun, yani plastik gibi yapay görünen kahramanlar karşımıza çıkmıyor.

Geçtiğimiz senenin en iyi oyunlarından olan Assassin's Creed Origins'in ilk indirilebilir içeriği Assassin's Creed Origins: The Hidden Ones bu hafta çıkacak. Bir hayli kapsamlı bir içerik olan Assassin's Creed Origins: The Hidden Ones ile oyundaki seviye sınırı yükseltilecek, yeni silahlar, kıyafetler, binekler oyuna eklenecek. Ana oyunun hikayesinin 4 sene sonrasında geçen olayları konu alan bu ücretli indirilebilir içeriğin yanında ana oyuna ücretsiz küçük eklentiler de yapılacak.

Crimsonland gibi başarılı kuşbakışı aksiyon oyunlarıyla tanıdığımız 10Tons'un yeni oyunu Tesla vs Lovecraft bu hafta oyuncularla buluşacak. Tarihin önemli mucitlerinden olan Nicola Tesla'nın yerine geçtiğimiz oyunda H.P. Lovecraft'ın fantastik evrenine dalacak, kendi geliştirdiğimiz silah ve araçlarla kabuslardan kopmuş yaratıklarla çarpışacağız. Güzel ve renkli grafiklere sahip oyun buna rağmen düşük sistem gereksinimleri sayesinde eski bilgisayarlarda bile rahatça çalışabilmekte.

Eğer hem gülmek, hem de eğlenmek isterseniz Ripped Pants at Work adlı bağımsız oyuna göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Ripped Pants at Work'de ilk iş gününde pantolonu patlayan talihsiz bir kahramanın yerine geçecek, iş arkadaşlarına yakalanmadan ve kahkahaların hedefi olmadan gizlice yeni pantolon bulmaya çalışacağız.

PUBG ile popüler hale gelen battle royale oyunlarının farklı bir örneği olan SOS'de oyuncular tropikal bir adaya bırakılıyorlar ve canavarlarla dolu adada antik bir eşyayı bulmaya çalışıyorlar. Amacımız ise bu antik eşya ile birlikte adadan kaçmak; fakat sadece 3 oyuncu adadan kurtulabiliyor; bu da kurtulabilmek için diğer oyuncularla birlikte çalışabileceğimiz ya da onlara tuzak kurabileceğimiz anlamına gelmekte.

Yarış oyunlarını seviyorsanız ve özellikle sokak yarışlarına ilgi duyuyorsanız Wangan Warrior X ilginizi çekebilir. Japonya'nın otoyollarına çıktığımız oyunda trafik içinde 300 km'yi aşan hızlarda yarışabiliyoruz. Oyunun demo sürümü de mevcut.

Daha önceden mobil cihazlara çıkış yapan Zombie Derby 2, önümüzdeki günlerde PC platformuna da geliyor. Eğer silahlarla donatılmış araçlarınızla zombileri parçalamak ve rampalardan uçarak üzerlerinden geçmek isterseniz Zombie Derby 2'ye göz atabilirsiniz.

PUBG, CS: GO veya Overwatch gibi oyunlarda nişan alma yeteneklerinizi ve reflekslerinizi geliştirmek istiyorsanız Aim Trainer Pro işinize yarayabilir. Bir atış talimi simülasyonu olan Aim Trainer Pro'da oyunculara farklı oyunlar için farklı profiller sunuluyor ve antrenman yapmaları sağlanıyor. Simülasyonda ayarları tercihlerinize göre de değiştirebiliyor, hareketli ve hareketsiz hedefleri vurmaya çalışabiliyorsunuz.

Geçtiğimiz haftalarda çıkacağı duyurulan; fakat birkaç kere ertelenen Hero Plus adlı ücretsiz MMORPG oyunu nihayet bu hafta çıkıyor. Bu haftaç ıkacak oyunlar, çıkış tarihleri ve çıkacakları platformlar şu şekilde:

22 Ocak Pazartesi

- Hero Plus - PC - ÜCRETSİZ

- Ripped Pants at Work - PC

23 Ocak Salı

- SOS - PC

- Wangan Warrior X - PC - DEMO

- Assassin's Creed Origins: The Hidden Ones - PC/PlayStation 4/Xbox One

25 Ocak Perşembe

- Aim Trainer Pro - PC

- Zombie Derby 2 - PC

26 Ocak Cuma

- Tesla vs Lovecraft - PC

- DRAGON BALL FighterZ - PC/PlayStation 4/Xbox One