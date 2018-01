Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Ocak 2018, Son Hafta)

2018'in ilk ayının son haftasında bizi büyük sürprizler bekliyor. Şüphesiz ki bu sürprizlerin en büyüğü Türk yapımı Half Life oyunu Hunt Down the Freeman'ın çıkıyor oluşu.

Berkan Denizyaran ve ekibi tarafından geliştirilen Hunt Down the Freeman'da bizi alternatif bir Half Life hikayesi bekliyor. Bu sefer Gordon Freeman'ın kötü adam olduğuna tanık olacak ve farklı bir karakterin yerine geçerek intikam peşinde koşacağız. Senaryo odaklı oyunda sinematik bir hikaye anlatımına da yer verilecek. Valve tarafından destek alan proje büyük umut vaat ediyor. Oyunun demosunu sitemiz aracılığıyla indirebilirsiniz.

Bu haftanın tek AAA oyunu Monster Hunter World, Street Fighter oyunlarının geliştiricisi Capcom tarafından hazırlanan bir aksiyon RPG oyunu. Monster Hunter World'de temel olarak bir canavar avcısını kontrol edecek ve tehlikeli canavarları avlayarak ganimet peşinde koşacağız.

Geçtiğimiz aylarda çıkış yapan; fakat beklenilen ilgiyi görmeyen Wolfenstein II: The New Colossus oyununun yeni DLC'si The The Diaries of Agent Silent Death bu hafta çıkış yapıyor. Bu indirilebilir içerikte eski bir OSS ajanı Jessica Valiant'ın yerine geçecek, Nazi hatlarına sızarak San Andreas operasyonunun arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışacağız.

Geçtiğimiz haftalarda çıkması beklenen; fakat ertelenen SURV1V3 bu hafta çıkış yapacak. Sanal gerçeklik için geliştirilmiş bir post-apokaliptik hayatta kalma oyunu olan SURV1V3'da zombiler tarafından istila edilmiş bir dünyaya konuk olacak, kıyametin içinden çıkmaya çalışacağız. Oyunda co-op desteği de bulunuyor, bu sayede arkadaşlarınızla birlikte hayatta kalmaya çalışabiliyorsunuz.

Crytek tarafından geliştirilen CryEngine oyun motorunu kullanan UAYEB ilginç elementleri birleştiriyor. Açık dünya tabanlı oyunda Antik Maya sırlarını keşfetmeye çalışıyoruz. Oyunun geniş haritasında aracımızla yolculuk edebiliyor ve canavarlarla savaşabiliyoruz. Oyunun demosu da mevcut.

Bu hafta 2 korku oyunumuz var. Bu oyunlardan ilki Strange Night ll. FPS oyunları gibi birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda bir gece bekçisinin yerine geçerek korkunç bir cinayetin işlendiği bir olay yerinin güvenliğini sağlamaya çalışacağız. Retro tarzda bir korku oyunu olan Deadly Escape'de ise Resident Evil oyunlarını anımsatan bir yapı bulunuyor. Oyunda sınırlı silah, cephane ve ekipman ile hayatta kalmaya çalışıyoruz.

Bu hafta iki yarış oyunumuz var; fakat bu oyunlar araç kullanmamıza izin verseler de tam olarak yarış oyunları değiller. Trailmakers, kendi aracınızı inşa ederek tehlikeli toprakları geçmeye çalıştığımız bir sandbox oyunu. Ücretsiz bir oyun olan Car Crash Couch Party ise aynı bilgisayar üzerinde arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz, içinde araçlarla futbol maçı yaptığınız veya bayrak kapmaca oynadığınız modlar bulunduran bir parti oyunu.

FPS oyunlarını seviyorsanız ve yıllanmış bir bilgisayara sahipseniz Versus World'e göz atabilirsiniz. Online olarak oynanan bu FPS oyunu düşük sistem gereksinimleri sayesinde eski bilgisayarlarda bile akıcı bir şekilde çalışabiliyor.

Bu hafta 2 adet kaliteli rol yapma oyunu oynayabileceğiz. WeakWood Throne, 2 boyutlu ve canlı renklere sahip grafikler sunan, gerçek zamanlı savaş sistemi ile dikkat çeken bir aksiyon RPG oyunu. Diğer rol yapma oyunumuz ise 2006 yılında PlayStation 2'ye çıkış yapmış Final Fantasy XII'nin PC'ye de çıkış yapacak yenilenmiş sürümü olan Final Fantasy XII The Zodiac Age.

Freeman: Guerrilla Warfare adlı FPS/strateji türlerini karıştıran oyunda bir strateji oyununda olduğu gibi birimlerimize taktiksel komutlar verebilecek, dilediğimiz zaman da bir FPS oyununda olduğu gibi herhangi bir askerin gözlerinden savaşa dahil olabileceğiz.

Bir başka parti oyunu olan Treadnauts'da tanklarımızı savaştıracağız. Yer çekimine meydan okuyarak duvarlara tırmanabilen tanklarımız zıplayabiliyorlar ve birbirlerini topa tutabiliyorlar. Oyunu hem aynı bilgisayarda arkadaşlarınızla oynayabiliyor, hem de internet üzerinden diğer oyuncularla eşleşebiliyorsunuz. Treadnauts'un demosu da mevcut.

Bu hafta çıkacak oyunlar, çıkacakları platformlar ve çıkış tarihleri şu şekilde, bağlantılara tıklayarak oyunlarla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz:

29 Ocak Pazartesi

- Monster Hunter World - PlayStation 4/Xbox One

- SURV1V3 - PC

30 Ocak Salı

- Wolfenstein II: The New Colossus - The Diaries of Agent Silent Death - PC/PlayStation 4/Xbox One

31 Ocak Çarşamba

- UAYEB - PC - DEMO MEVCUT

- Strange Night ll - PC

- Trailmakers - PC

- Car Crash Couch Party - PC - ÜCRETSİZ

- WeakWood Throne - PC

1 Şubat Perşembe

- Freeman: Guerrilla Warfare - PC

- Deadly Escape - PC

- FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE - PC

- Versus World - PC

2 Şubat Cuma

- Treadnauts - PC - DEMO MEVCUT

- Hunt Down the Freeman - PC - DEMO MEVCUT