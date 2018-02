Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Şubat 2018, İlk Hafta)

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta çıkacak oyunlardan bahsederken Türk yapımı bir Half Life oyunu olan Hunt Down the Freeman'ın çıkacağından bahsetmiştik. Oyun küçük bir ertelemenin ardından ancak bu hafta çıkış yapabiliyor. Hunt Down the Freeman bize Half Life evreninde geçen alternatif bir hikaye sunacak, oyunda Gordon Freeman'ın peşine düşeceğiz.

Bu hafta çıkacak oyunlar listemizde dikkat çeken bir diğer oyun Nightwolf: Survive the Megadome. 80'li yılların atmosferine sahip bu oyunda araçlarla savaşılan arenalara çıkacağız ve rakiplerimizle çarpışarak şöhret peşinde koşacağız. Kazandığımız şöhret puanları ile aracımızı ve sürücümüzü geliştirebilmemiz de mümkün.

Bu hafta çıkış yapacak bir başka Türk yapımı oyun ise Remnants of Naezith. Bu ilginç platform oyununda Örümcek Adam gibi hareket eden bir kahramanı yöneterek kancamızla duvarlardan sallanarak en hızlı şekilde bölümleri geçmeye çalışmaktayız. Eğer zoru başarmayı seviyorsanız ve reflekslerinize güveniyorsanız Remnants of Naezith size aradığınız eğlenceyi sunabilecek bir oyun. Tolga Ay tarafından geliştirilen oyun düşük sistem gereksinimleri sayesinde eski bilgisayarlarınızda da rahatça çalışacaktır.

Bir hayli ilginç bir hayatta kalma oyunu olan Eco'da dünyaya doğru yol alan ve dünyayı yok etmek üzere olan büyük bir meteoru durdurmak için medeniyet inşa etmeye çalışıyoruz. Bu işi yaparken de ekosistemi göz önünde bulundurmamız, dünya üzerindeki canlıların yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamamız gerekli. Yani taktiksel bir hayatta kalma mücadelesi bizi bekliyor.

Simülasyon oyunlarını ve balık tutmayı seviyorsanız Fishing: Barents Sea aradığınız oyun olabilir. Bu balıkçılık simülatöründe Norveç denizlerinde büyükbabamızdan kalan balıkçı teknesiyle ava çıkıyor, balık tutarak işimizi geliştirmeye, daha iyi ekipmanlar ve daha büyük tekneler almaya çalışıyoruz.

Dead Rising oyunlarına benzeyen REPTILOIDS'de göbekli bir ofis çalışanının yerine geçerek uzaylıya dönüşen iş arkadaşlarımızla savaşacak, kız arkadaşımızı kurtarmaya çalışacağız. 3. şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda yangın tüpü gibi eşyaları silah olarak kullanabilmekte, düşman gruplarının ortasına cengaver gibi atlayabilmekteyiz.

Civilization 6'yı seviyorsanız bu hafta çıkacak Rise and Fall adlı genişleme paketine göz atabilirsiniz. Yeni medeniyetler, yeni oyun mekanikleri, yeni tarihi anlar ve hikaye elementleri Rise and Fall ile oyunculara sunulacak. Bu genişleme paketinin fiyatının yeni bir oyun kadar yüksek olduğunu hatırlatalım.

2013 yılından beri erken erişimde olan online hayatta kalma oyunu Rust bu hafta erken erişimden çıkıyor ve tam sürümüyle oyuncularla buluşuyor.

Ücretsiz oyun açısından hiç de kıt olmayan bir haftadayız. Bu hafta 3 farklı ücretsiz oyun çıış yapıyor. The Cursed Tower, Dungeons Forever ve DIVE: Starpath adlı bu oyunların detaylı incelemelerine aşağıda bağlantılarını bulabileceğiniz sitemiz üzerindeki indirme sayfalarından ulaşabilirsiniz:

5 Şubat Pazartesi

- Dungeons Forever - PC - ÜCRETSİZ

6 Şubat Salı

- Eco - PC

- Remnants of Naezith - PC

- The Cursed Tower - PC - ÜCRETSİZ

- DIVE: Starpath - PC - ÜCRETSİZ

7 Şubat Çarşamba

- Fishing: Barents Sea - PC

8 Şubat Perşembe

- REPTILOIDS - PC

- Nightwolf: Survive the Megadome - PC

- Civilization 6: Rise and Fall - PC

- Rust - PC

9 Şubat Cuma

- Hunt Down The Freeman - PC