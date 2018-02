Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Şubat 2018, Son Hafta)

Şubat ayının son günlerini yaşayacağımız bu hafta, çıkacak oyunlar listemizde çok fazla yapım olmasa da yine bizi idare edecek, başka tatlar tattıracak ve saatlerce başında oturtacak oyunlar yer alıyor. Bu haftanın en çok dikkat çekeniyse kuşkusuz Gravel isimli yarış oyunu.

Haftanın başında bizi karşılayacak ilk oyun VALA: Vicious Attack Llama Apocalypse olacak. Bir şekilde zombi haline bürünen lamalara karşı mücadele ettiğimiz oyunda, üzerimize akın akın gelen lama saldırılarını, bindiğimiz mech tarzı robotlarla savuşturmaya çalışıyor ve aklımıza gelen her türlü çılgınlığı yapıyoruz. Saçma sapan bir tema üzerine kurulu olsa da oldukça eğlenceli görünen ve arkadaşlarınızla oynamanıza müsaade eden bu yapım, kesinlikle göz atılabilir kategorisinde.

Haftanın en dikkat çeken oyunu kuşkusuz Gravel olacak. Kurulduğu ilk günden bu yana yarış oyunları geliştiren Milestone tarafından yapılan Gravel, bu sefer bizleri off-road yarışların ortasına bırakacak ve tozun toprağın içerisinde amansız mücadelelerin içerisine girmemizi sağlayacak.

Where the Water Tastes Like Wine, uzun süredir oyun sevenlerin gündeminde olan, bağımsız yapımlardan bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri’nin farklı bölgelerine seyahat ettiğimiz ve seyahat ederken, değişik hikayeler dinlediğimiz ve bu hikayeleri yaşadığımız Where the Water Tastes Like Wine, halk hikayeleri ile söylencelerine odaklanan ve bunu başarılı şekilde oyuncuya aktarabilen nadir yapımlardan bir tanesi.

Panzer Strategy, Stami Games tarafından geliştirilen ve İkinci Dünya Savaşı’nda yaşanan tank savaşlarını konu alan bir yapım. Tarihin gördüğü en büyük zırhlı savaşlarının yaşlandığı Alman – Rus muharebelerinde geçen Panzer Strategy, tarihi karakterleri yönetmenize izin vermesi, geçekçi yapısı ve farklı oynanışıyla dikkat çeken bir strateji oyunu.

Yunan ve Norse mitolojisini bir tarafa koyarsak, günümüze kadar gelmiş birçok kadim kültürün, anlatılmamış mitolojik hikâyelerini bulmak mümkün. Bunlar bir tanesi gün yüzüne çıkarmak isteyen Lienzo isimli oyun stüdyosuysa Kuzey Meksika’da yaşayan Tarahumara halkının mitolojisinden hareketle hazırladığı aksiyon-macera oyunu Mulaka’yı bu hafta piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Guns, Gore and Cannoli 2, ilk oyunun bittiği Thugtown Massacre bölümünden devam eden ve yarım kalan hikayeyi aktaran bir aksiyon – macera oyunu. İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde geçen yapımda karakterimiz, ilk oyunda yarıda bıraktığı işleri tamamlamak için yola çıkıyor ve yine o eğlenceli diyaloglarla hikayeyi bize anlatıyor. Aksiyonun doruğa çıktığı, kendine has oynanışıyla beğeni toplayan Guns, Gore and Cannoli 2 haftanın dikkat çekenlerinden.

26 Şubat Pazartesi

- VALA: Vicious Attack Llama Apocalypse (PC, Xbox One)

27 Şubat Salı

- Gravel (PC, PS4, Xbox One)

28 Şubat Çarşamba

- Where the Water Tastes Like Wine (PC)

- Panzer Strategy (PC)

1 Mart Perşembe

- Mulaka (PC, PS4, Xbox One, Switch)

2 Mart Cuma

- Guns, Gore and Cannoli 2 (PC, PS4, Xbox One)