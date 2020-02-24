Bu Hafta Comanche Açık Beta Testi Düzenlenecek

Eskilerin unutulmaz klasiklerinden olan Comanche serisinin yeni oyunu GamesCom 2019 sırasında THQ Nordic ve Nukklear tarafından duyurulmuştu. Çevrimiçi takım tabanlı oynanış sunacak yeni oyunun, bu yıl içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Bununla birlikte, tam sürümün çıkışı öncesinde Erken Erişim versiyonu yayınlanacak. Şimdilik tam tarih verilemiyor ama Erken Erişim versiyonunu beklemeden oyunu deneyebileceksiniz. THQ Nordic ve Nukklear, bu hafta PC (Steam) üzerinde başlayacak olan Açık Beta Testi duyurusunu yaptılar.

Dileyen herkesin katılımda bulunabileceği test, 28 Şubat 2020 Cuma günü başlayacak ve 2 Mart 2020 Pazartesi günü sona erecek. Açık Beta Testi sırasında Nukklear hem oyuncuların dönüşlerini hem de teknik verileri inceleyerek nihai sürümün olabildiğince sorunsuz bir şekilde çıkışını gerçekleştirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya çalışacaklar.

Duyuru kapsamında, katılımda bulunmak isteyen oyuncular için açık beta testine özel sistem gereksinimleri de ortaya çıktı. Sağlıklı bir oynanış için sisteminizde en aşağı Intel Core i5-670 ve muadili bir AMD işlemci, 8 GB bellek ve GeForce GTX 650 veya muadili bir AMD ekran kartı bulunması gerekiyor.

En düşük ve önerilen sistem gereksinimlerine dair tüm detaylara aşağıdan bakabilirsiniz.

Comanche En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5-670 veya muadili bir AMD işlemci

Bellek: 8 MB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX650 veya muadili bir AMD ekran kartı

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 35 GB

Comanche Önerilen Sistem Gereksinimleri