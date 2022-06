Bu Hafta GeForce NOW Kütüphanesine 10 Yeni Oyun Ekleniyor

Bu hafta, GeForce NOW'a 10 yeni oyun katılıyor. Bunların arasında, Electronic Arts'ın iki popüler oyunu "Mass Effect Legendary Edition" ve "It Takes Two" ön plana çıkıyor.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında oyuncular tarafından kullanılan NVIDIA'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce NOW, bir süre sonra da Android ve iOS dâhil olmak üzere tüm mobil platformlara gelmişti. GeForce NOW en temel hâliyle, NVIDIA'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları tamamen kendi tercihinize bağlı olarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor. Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan tamamen internet bağlantınız sayesinde bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

"Mass Effect Legendary Edition" ile oyuncular, Komutan Shepard'ın destansı mücadelesine yön verebilecekler. Bazen bir kişi, insanlığın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük tehdit ile arasında duran tek şey olabilir. Bu sürükleyici oyunda her görevin, her ilişkinin sonucunu kontrol eden eylemleriyle kullanıcılar, her savaşın ve hatta galaksinin kaderine karar verecekler.

Oyuncak bebeğe dönüşen ve fantastik bir dünyada kapana kısılan Cody ve May çiftinin yönetilebileceği "It Takes Two", bir arkadaşın Friend's Pass ile ücretsiz olarak oyuna davet edilmesine ve bir ekip olarak çalışılmasına imkân tanıyor. Böylece ilişkilerini kurtarmakta zorlanan bu çift, benzersiz ve çok sayıda engeli aşmak için beraber yönlendirilebilir ve eğlenceli bir ekip deneyimi yaşanabilir.

Bu Hafta GeForce NOW'a Eklenen Oyunlar