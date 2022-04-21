Bu Hafta GeForce NOW Kütüphanesine Eklenen Oyunlar (21-28 Nisan)

GeForce NOW kütüphanesine bu hafta God of War da dâhil olmak üzere 8 yeni oyun ekleniyor.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında oyuncular tarafından kullanılan NVIDIA'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, bir süre sonra da Android ve iOS dâhil olmak üzere tüm mobil platformlara gelmişti. GeForce NOW en temel hâliyle, NVIDIA'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları tamamen kendi tercihinize bağlı olarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor. Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan tamamen internet bağlantınız sayesinde bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

GeForce NOW'un gücüyle, üyeler artık neredeyse her cihazla God of War’ın büyülü dünyası Norse Wilds'a gidebilirler. Kütüphaneye giriş yapan üyeler, Mac'leri de dâhil olmak üzere, 1440p veya 1600p'ye kadar çözünürlükle desteklenen cihazlarda kolaylıkla oynayabilir.

Bu hafta ayrıca GeForce NOW'a, Lumote: The Mastermote Chronicles ve Nobody-The Turnaround gibi yeni bir seri, anında oynanabilen ücretsiz oyun demosu geliyor.

GeForce NOW'a Eklenen Yeni Oyunlar (21-28 Nisan)