Bu Hafta Vizyona Giren Yeni Filmler - 07 Şubat 2020

07 Şubat 2020 tarihi itibarıyla dokuz yeni film vizyona girdi. Sizler için bu hafta vizyona giren yeni filmleri derledik. İşte hafta sonunuzu değerlendirebileceğiniz o filmler!

07 Şubat Vizyona Giren Filmler

Bugün vizyona giren filmlerden üç tanesi yerli yapım iken diğer altı tanesi yabancı yapım olarak öne çıkıyor. Bunların arasında aksiyondan komediye, animasyondan maceraya, dramdan korkuya kadar pek çok tür sizleri bekliyor. Birbirinden farklı konulara ve hikayelere sahip olan bu filmler hafta sonunuzu değerlendirmek için güzel bir fırsat olabilir. Siz de hazırladığımız listeye göz atıp sizler için en uygun filmi seçebilirsiniz. İşte bu hafta vizyona giren bu filmlerin tam listesi!

Yırtıcı Kuşlar

Tür: Aksiyon, Macera

Süre: 1 saat 49 dakika

Oyuncular: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead

Konu: Yırtıcı Kuşlar, zalim suç lordu tarafından kaçırılan genç bir kızın kurtarılması için verilen mücadeleyi konu ediyor.

Şahane Hayaller (Yerli Yapım)

Tür: Komedi

Süre: 1 saat 30 dakika

Oyuncular: Ömer Başdoğan, Cemil Şahin, Çetin Altay

Konu: Şahane Hayaller, şair olmak isteyen bir adam ve onun menajerliğini yapmaya çalışan arkadaşının hikayesini konu ediyor.

Süper Ajanlar

Tür: Animasyon

Süre: 1 saat 39 dakika

Oyuncular: Monsieur Poulpe, Davy Mourier, Karen Strassman

Konu: Süper Ajanlar, çalınan değerli bir malzemenin peşine düşen iki ajanın hikayesini konu ediyor.

Peri (Yerli Yapım)

Türü: Fantastik, Macera

Süresi: 7 Şubat

Oyuncuları: Elif Sevinç, Denizhan Akbaba, Özgür Civelek

Konusu: Peri, bir patlamanın ardından ağızsız olarak dünyaya gelen bir kızın hikayesini konu ediyor.

Karabasan

Tür: Korku, Gerilim

Süre: 1 saat 17 dakika

Oyuncular: Traci L. Newman, Joe W. Nowland

Konu: Bir psikiyatri doktoru, ailesini öldüren genç bir kızın işlediği cinayetleri anlamak için onun günlüğünü okumaya başlar. Doktor günlüğü okudukça, genç kızın aklını kaybetmesine neden olan uykusuzluk, kafa karışıklığı gibi durumları yaşamaya başlar.

Karanlık Sular

Tür: Biyografik, Dram

Süre: 2 saat 07 dakika

Oyuncular: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins

Konu: Karanlık Sular, dünyanın en büyük şirketlerinden biri ile ilgili karanlık bir sırrı açığa çıkaran bir avukatın hikayesini konu ediyor.

Humraz Cin Tarikatı (Yerli Yapım)

Tür: Korku

Süre: (Açıklanmadı)

Oyuncular: Bahar Günal, Enver Kurucan, Atakan Teke

Konu: Humraz Cin Tarikatı, eski bir tarikat ile ilgili araştırma yapan genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor.

Şeker Çocuk

Tür: Dram, Biyografik

Süre: 1 saat 35 dakika

Oyuncular: Lucas Hedges, Shia LaBeouf, Noah Jupe

Konu: Şeker Çocuk, alkol bağımlısı babasıyla ilişkisini düzeltmeye çalışan bir çocuk yıldızın hikayesini konu ediyor.

Annelerimiz

Tür: Dram

Süre: 1 saat 17 dakika

Oyuncular: Armando Espitia

Konu: Annelerimiz, 2013 yılında Guatemala’da çıkan iç savaşta yaşananlara odaklanıyor.

Peki siz bu hafta vizyona çıkan filmler hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıdan bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi hem bizlerle hem de diğer okurlarla paylaşabilir ve bizlere ışık tutabilirsiniz.