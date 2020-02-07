Bu Hafta Vizyona Giren Yeni Filmler - 07 Şubat 2020

07 Şubat 2020 tarihi itibarıyla dokuz yeni film vizyona girdi. Sizler için bu hafta vizyona giren yeni filmleri derledik. İşte hafta sonunuzu değerlendirebileceğiniz o filmler!
07 Şubat Vizyona Giren Filmler
Bugün vizyona giren filmlerden üç tanesi yerli yapım iken diğer altı tanesi yabancı yapım olarak öne çıkıyor. Bunların arasında aksiyondan komediye, animasyondan maceraya, dramdan korkuya kadar pek çok tür sizleri bekliyor. Birbirinden farklı konulara ve hikayelere sahip olan bu filmler hafta sonunuzu değerlendirmek için güzel bir fırsat olabilir. Siz de hazırladığımız listeye göz atıp sizler için en uygun filmi seçebilirsiniz. İşte bu hafta vizyona giren bu filmlerin tam listesi!
Yırtıcı Kuşlar
Tür: Aksiyon, Macera
Süre: 1 saat 49 dakika
Oyuncular: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead
Konu: Yırtıcı Kuşlar, zalim suç lordu tarafından kaçırılan genç bir kızın kurtarılması için verilen mücadeleyi konu ediyor.
Şahane Hayaller (Yerli Yapım)
Tür: Komedi
Süre: 1 saat 30 dakika
Oyuncular: Ömer Başdoğan, Cemil Şahin, Çetin Altay
Konu: Şahane Hayaller, şair olmak isteyen bir adam ve onun menajerliğini yapmaya çalışan arkadaşının hikayesini konu ediyor.
Süper Ajanlar
Tür: Animasyon
Süre: 1 saat 39 dakika
Oyuncular: Monsieur Poulpe, Davy Mourier, Karen Strassman
Konu: Süper Ajanlar, çalınan değerli bir malzemenin peşine düşen iki ajanın hikayesini konu ediyor.
Peri (Yerli Yapım)
Türü: Fantastik, Macera
Süresi: 7 Şubat
Oyuncuları: Elif Sevinç, Denizhan Akbaba, Özgür Civelek
Konusu: Peri, bir patlamanın ardından ağızsız olarak dünyaya gelen bir kızın hikayesini konu ediyor.
Karabasan
Tür: Korku, Gerilim
Süre: 1 saat 17 dakika
Oyuncular: Traci L. Newman, Joe W. Nowland
Konu: Bir psikiyatri doktoru, ailesini öldüren genç bir kızın işlediği cinayetleri anlamak için onun günlüğünü okumaya başlar. Doktor günlüğü okudukça, genç kızın aklını kaybetmesine neden olan uykusuzluk, kafa karışıklığı gibi durumları yaşamaya başlar.
Karanlık Sular
Tür: Biyografik, Dram
Süre: 2 saat 07 dakika
Oyuncular: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins
Konu: Karanlık Sular, dünyanın en büyük şirketlerinden biri ile ilgili karanlık bir sırrı açığa çıkaran bir avukatın hikayesini konu ediyor.
Humraz Cin Tarikatı (Yerli Yapım)
Tür: Korku
Süre: (Açıklanmadı)
Oyuncular: Bahar Günal, Enver Kurucan, Atakan Teke
Konu: Humraz Cin Tarikatı, eski bir tarikat ile ilgili araştırma yapan genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor.
Şeker Çocuk
Tür: Dram, Biyografik
Süre: 1 saat 35 dakika
Oyuncular: Lucas Hedges, Shia LaBeouf, Noah Jupe
Konu: Şeker Çocuk, alkol bağımlısı babasıyla ilişkisini düzeltmeye çalışan bir çocuk yıldızın hikayesini konu ediyor.
Annelerimiz
Tür: Dram
Süre: 1 saat 17 dakika
Oyuncular: Armando Espitia
Konu: Annelerimiz, 2013 yılında Guatemala’da çıkan iç savaşta yaşananlara odaklanıyor.
Peki siz bu hafta vizyona çıkan filmler hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıdan bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi hem bizlerle hem de diğer okurlarla paylaşabilir ve bizlere ışık tutabilirsiniz.
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