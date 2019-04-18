Bu Haftanın Call of Duty: Black Ops 4 Güncellemesi Yayında

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bir Call of Duty: Black Ops 4 güncellemesi yayınlandı. Reddit sitesi üzerindeki ayrı bir başlık üzerinden duyuruyu yapan Treyarch Studios, güncelleme ile ilgili notları paylaşmayı da ihmal etmedi. Bakalım bu defa geliştirici stüdyo ne gibi yenilikler ile karşımıza çıkıyor?

Güncellemenin detaylarının başında PlayStation 4 için yayınlanan içerikler geliyor. Ancak bu defa PlayStation 4 tarafında fazla bir yenilik yok diyebiliriz. Multiplayer kısmında, Deathmatch Domination Featured Playlist olarak eklendi. Bu modda takımlar iki farklı şekilde puan kazanabilecekler. İlki gösterilen hedefleri ele geçirmek ve düşman oyuncuları öldürmek. Ayrıca bu hafta Deathmatch Domination modunun yanı sıra Barebones Moshpit, Infected, Stockpile ve Mercenary Deathmatch Moshpit modları da Featured kategorisine ekleniyorlar.

Xbox One ve PC tarafında ise geçtiğimiz hafta PlayStation 4 kullanıcılarına sunulan içerikler yer alıyorlar. Bunların başında Infected modu geliyor. PC platformunda Infected, Barebones Moshpit ve Stockpile modları Featured kategorisine eklenirken, Xbox One platformunda ise bahsi geçen modlara ek olarak Featured kategorisinde bulabileceğiniz modlar Mercenary Deathmatch Moshpit ve Half-Off Heist olacak.

Arsenal Sandstorm haritasının alternatif hava şartlarının devreye girdiği versiyonu bütün platformlarda rotasyonda olacak. Infected modunda, bir Survivor enfeksiyon kaparsa geri sayım sayacına otuz saniye yerine artık on saniye eklenecek şekilde bir ayarlama yapılırken, Alcatraz haritasında da son Collapse zamanı altmış saniyeden yüz yirmi saniyeye çıkartılıyor.

Son olarak, Multiplayer, Blackout ve Zombies genelinde Rampart 17 için ADS-in hızı artırılırken, KN-57 için Blackout modu hariç bu silahın da ADS-in hızının artırılmasının yanı sıra geri tepmesi de az bir miktar düşürülüyor. Blackout modunda sadece geri tepmesinin az bir miktar düşürülmüş olması söz konusu.