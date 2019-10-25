Bu Haftanın Ücretsiz Epic Games Store Oyunları Aktif Oldular, Kaçırmayın!

Epic Games, Epic Games Store üzerinden haftalık ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, bu haftanın ücretsiz oyunlarının Q.U.B.E.2 ve Layers of Fear olacağı ortaya çıkmıştı. Şu anda her ikisini de çevrimiçi mağazadan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Q.U.B.E.2

Toxic Games tarafından geliştirilmiş olan Q.U.B.E.2, geçtiğimiz senenin Mart ayında satışa sunulmuştu. İlkinin devamı olan ikinci oyunda, tuhaf bir yaratık gezegeninde uyanan Amelia Cross isimli İngiliz bir arkeologun rolündeyiz. Eve geri dönmenin bir yolunu bulmalıyız ama bunun için öncelikle çözmemiz gereken bulmacalar olacak. Arkadaşımız Emma ise bu konuda bize yardımcı olacak.

Layers of Fear

Layers of Fear, son olarak Blair Witch ile karşımıza çıkmış olan Bloober Team stüdyosunun psikolojik korku türündeki oyunu. Rahatsızlığı olan bir ressamı yönettiğimiz oyunda, karakterimiz bir yandan Viktorya döneminden kalma malikanesinde gezinirken bir yandan da şaheserini tamamlamaya çalışıyor. Elbette bu gezintimiz sırasında da akıl almaz olaylarla karşılaşıyoruz.

Bu iki oyunu 31 Ekim 2019 tarihine kadar buradan edinebilirsiniz. Kütüphanenize eklediğiniz takdirde oyun daimi olarak sizin olacak. Önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunları ise SOMA ve Costume Quest olacak.