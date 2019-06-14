Epic Games, Epic Games Store üzerinden bizleri ücretsiz oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi Amerika menşeli yayıncı, mağazanın faaliyete geçişinden bu yana birçok kaliteli oyunu da belirli bir süreliğine ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunmuştu. Mega İndirim kampanyasına kadar iki hafta ile sınırlı olan bu süre, kampanyayla birlikte bir haftaya düşürülmüştü. Yani ücretsiz oyunlar artık haftalık olarak sunulacak. Geçtiğimiz hafta Kingdom New Lands oyunundan sonra, bu haftanın ücretsiz Epic Games Store oyunu Enter The Gungeon oldu.

Dodge Roll tarafından geliştirilmiş olan oyun, Devolver Digital yayıncılığında 2016 yılında satışa sunulmuştu. Bir karakter seçtikten sonra çatışmalar ve yağmalama yapma eşliğinde Gungeon'ın en alt katına inmeye ve geçmişi yok edebilecek bir silah olan efsanevi Gungeon hazinesini bulmaya çalışacaksınız.

Ne var ki macera o kadar da kolay olmayacak. Birbirinden zorlu düşmanlar ve sıradaki katı açacak bölüm sonu savaşları sizleri bekliyor olacak. Tabii ki sizin de eliniz boş değil. Oyunda toplamda üç yüzden fazla silah seçeneğiniz var. Bu silahları sandıklarda bulabildiğiniz gibi öldürdüğünüz bölüm sonu düşmanlarından da alabiliyorsunuz. Ayrıca birleştirildiklerinde çok daha büyük etki yaratabileceğiniz fazlaca sayıda eşya da bulunuyor.

Halihazırda Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz oyun, 20 Haziran 2019 tarihine kadar ücretsiz olmaya devam edecek. Erişiminizi şuradan sağlayabilirsiniz.