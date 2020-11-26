Bu Haftanın Ücretsiz Epic Games Store Oyunu İndirmeye Sunuldu

Epic Games, verdiği ücretsiz oyunları ile dijital mağazasını oyuncuların gözdelerinden bir tanesi haline getirmeyi başarmıştı. Bildiğiniz gibi her hafta, değişen sayıda oyunlar ücretsiz olarak oyuncular ile buluşturuluyor. Bu haftanın ücretsiz Epic Games Store oyunu indirmeye sunuldu. 70 TL değerindeki MudRunner oyununu indirmek için bir hafta süreniz bulunuyor.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu MudRunner’ı Kaçırmayın!

Diğer dijital mağazalarda kimi zaman ederinden pahalıya satılan oyunlardan bazılarının Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak verilmesi, her daim biz oyuncuların ilgisini çekiyor. Geçmişte de son derece kaliteli oyunları bu sayede kütüphanelerimize ekleme fırsatı bulmuştuk. Simülasyon oyunu sevenler için iyi bir alternatif olacağını düşündüğümüz MudRunner da bu listeye dahil oluyor. Gelin isterseniz bu oyuna genel olarak bir bakalım.

MudRunner

Saber Interactive tarafından geliştirilen 2017 yılının Ekim ayında Focus Home Interactive tarafından satışa sunulan MudRunner, bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkmıştı. Sibirya bölgesinde geçen oyunda, size verilen harita ve pusula yardımı ile çok çeşitli arazi araçları kullanacaksınız. Ne var ki iş sadece kullanmak ile kalmayacak.

Her birinin kendisine özgü kullanımının ve eklenebilir ekipmanlarının olduğu on dokuz farklı arazi aracını kullanacağınız MudRunner oyununda, önemli teslimatları gece veya gündüz demeden tamamlamaya çalışacaksınız. İşiniz elbette kolay olmayacak. Çünkü Sibirya bölgesinin en zorlu ve en tehlikeli doğa koşullarına da göğüs germek durumunda olacaksınız. Ne var ki tercihinize bağlı olarak yalnız olmayacaksınız. Öyle ki simülasyon oyunu dört kişiye kadar kooperatif desteği sunuyor. Yani kendiniz haricinde üç arkadaşınızı da çağırarak uzun yollarda birlikte sohbet edip, eğlenerek teslimat görevlerinizi tamamlayabileceksiniz.

MudRunner En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7, Windows 8 veya Windows 10

İşlemci: Intel Pentium Çift Çekirdek 2.0 GHz veya eşdeğeri

Bellek: 2 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 9600 GT veya eşdeğeri

Depolama: 1 GB

MudRunner Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7, Windows 8 veya Windows 10

İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.5GHz veya eşdeğeri

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 470 veya eşdeğeri

Depolama: 1 GB

Eğer bu haftanın oyunu ilginizi çekmişse, buradan Epic Games Store hesabınıza herhangi bir ücret ödemeden ekleyebiliyorsunuz. Bir defa eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak. Bu teklifin 3 Aralık 2020 Perşembe günü TSİ 18:59’a kadar geçerli olduğunu hatırlatalım. Sonrasında, sıradaki ücretsiz Epic Games Store oyunu olan Cave Story+ devreye girecek.