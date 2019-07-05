Bu Haftanın Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Overcooked

Bu haftanın ücretsiz oyununun Overcooked olacağı geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. Dün itibarıyla Last Day of June ücretsiz oyun bayrağını Overcooked oyununa devretti.

Ghost Town Games tarafından geliştirilmiş ve Team 17 tarafından da yayınlanmakta olan oyun bir yemek pişirme simülasyonu. Eğer yemeklerle aranız iyiyse bu oyunu sizlere kesinlikle tavsiye ediyoruz. Amacınız ise oldukça basit diyebiliriz. Mutfaktaki malzemeleri kullanarak, gelen siparişlere uygun yemekleri hızla hazırlamak. Her bir sipariş için belli bir süre sınırının olduğu oyunda elinizden geldiğince çabuk olmanız gerekiyor. Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da mutfakta sizi bir takım zorluklar bekleyecek. Overcooked yerel kooperatif desteği de sunuyor. Bir diğer deyişle dilediğiniz takdirde oyunu arkadaşlarınızla oynayabilmeniz mümkün olacak.

Overcooked 13üncü İngiliz Akademi Oyunları Ödülleri şovunda dört kategoride aday gösterilmiş ve En İyi İngiliz Oyunu ve En İyi Aile Oyunu ödüllerini almıştı.

Eğer oyun ilginizi çektiyse, 11 Temmuz 2019 tarihine kadar şuradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Sıradaki ücretsiz Epic Games Store oyununun Torchlight olacağını da şimdiden söyleyelim.

Overcooked Sistem Gereksinimleri