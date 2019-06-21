Bu Haftanın Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Rebel Galaxy

Epic Games Store kayıtlı kullanıcılara her hafta ücretsiz bir oyun sunmaya devam ediyor. Enter the Gungeon sonrasında bu haftanın ücretsiz oyunu Rebel Galaxy oldu.

Rebel Galaxy, çoklu-oyuncu desteği olmayan Vahşi Batı tarzında uzay macerası sunan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda son derece güçlü bir uzay gemisinin kumandanı rolünde olacağız Rebel Galaxy, rastgele oluşturulan evrende korsanlarla çatışmalar yapacağınız, keşfe çıkacağınız, savaş gemisi enkazlarını ve göktaşlarını işe yarar şeyler için araştıracağınız ve ganimetler keşfedeceğiniz bir yapı üzerine kurulu. Ayrıca oyunda bir hikaye olsa da kendi yolunuzu kendiniz çizebileceksiniz. Mesela ister iyi niyetli bir tutum sergileyebilir, ister üçkağıtçı bir uzay tüccarı olabilir, ister güce aç bir korsan veya isterseniz de ortaya karışık takılabilirsiniz.

Ayrıca oyun boyunca kazandığınız krediler ile daha büyük ve daha güçlü bir gemi de alabilirsiniz. Aldığınız geminizi de daha güçlü silahlarla donatabilir ve daha savunmalı hale getirebilirsiniz.

Epic Games Store mağazasından şu anda ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sunulmuş olan Rebel Galaxy oyununu 27 Haziran 2019 tarihine kadar indirebilirsiniz. Bu arada sıradaki ücretsiz oyun ise Last Day of June olacak.