Bu Havayolu Şirketinde Pilotlar Hostes Olacak

Salgın sürecinde birçok gariplik görülse bile, bu havayolu şirketi pilotlar konusunda adeta fiyasko bir karar verdi. İzlanda'nın 26 uçaktan oluşan filoya sahip uluslararası şirketi Icelandair, ilginç bir kararla karşımızda. Hadi gelin detayları birlikte kontrol edelim.

İzlanda Kabin Ekibi Birliği ve ile yapılan görüşmeler sonucunda, önemli bir karar alındı. Bu karar ile birlikte; artık pilotlar hostes statüsünde kullanılabilecek. Bu durum, ilk etapta çok ilginç görünse bile bazı kurallara bağlı olacak. Kabin görevlisi denilince akıllara gelen ilk tür, bu pilotlar için uygulanmayacak. Daha çok pilotlar, yardımcı ek pilotlar gibi görev yapacaklar.

İzlanda havayolu şirketi davalık olabilir

İzlanda Kabin Ekibi Birliği’yle görüşen şirket, ‘mevcut kabin ekibi üyelerinin istihdamını kalıcı olarak sonlandırma ve taraflar arasındaki istihdam ilişkisini kalıcı olarak sonlandırma’ kararı verdi. Bu durumda kabin görevlileri arasında çok önemli bir boşluk oluştu. Şirket bu boşluğu pilotlarla doldurmak istiyor.

İzlanda Kabin Ekibi Birliği adına konuşan bir yetkili, kararın çok yanlış olduğunu ifade etti. Hatta hızını alamadı ve durumu rezalet olarak tanımladı. Gerçekten de dünyada ilk defa pilotlar hostes olarak bu kararla kullanılacak. Emsali görülmeyen karar muhtemelen kısa bir süre içerisinde mahkemeye gönderilecek.

Ayrıca durumun daha da ciddi hale gelmesi ile birlikte halkın bununla ilgili yorum yapması istenecek. Pilotların hostes statüsünde çalıştırılmasına muhtemelen halk tabanından destek gelmeyecek. Ancak yine de sürprizlere hazırlıklı olmak gerekiyor. Sizce şirket tarafından alınan bu karar doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.