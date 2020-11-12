Evde Bulunan Bu İlaç Koronavirüs Tedavisine Yardımcı Olabilir

Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ederken uzmanlar da ilaç ve aşı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Koronavirüs tedavisine yardımcı olabilecek bir ilaç daha keşfedildi.

Melatonin Koronavirüs Tedavisinde Kullanılabilir

Melatonin, yeni araştırmalara göre koronavirüs tedavisinde kullanılabilir. Melatonin ilacı genellikle uykuyu iyileştirmek için verilen bir ilaç olarak öne çıkıyor. Cleveland Clinic araştırmacıları, Melatonin'i yeni koronavirüse karşı etkili olabilecek bilinen 34 ilaçtan biri olarak tanımladı.

Bilim adamları, COVID-19 kullanımına uygun hale getirilebilecek olası ilaçlara bakmak için Lerner Araştırma Enstitüsü'nden bir yapay zeka platformu kullandı. Melatonin kullanımı, koronavirüs testinin pozitif çıkması olasılığı neredeyse %30 azalmasıyla ilişkilendirildi.

Aaraştırmacılar, insanların doktorlarına danışmadan ilacı almaya başlamaması gerektiğini belirtiyor. Melatoninin COVID-19 tedavisinde gerçekten etkili olacağının garantisi yok. Koronavirüs her vücutta farklı etki gösteriyor.

CDC'ye göre dikkat edilmesi gereken koronavirüs semptomlarının tam listesi:

Ateş veya titreme

Öksürük

Nefes almada zorluk veya nefes darlığı

Yorgunluk

Kas veya vücut ağrıları

Baş ağrısı

Tat veya koku kaybı

Boğaz ağrısı

Tıkanıklık veya burun akıntısı

Mide bulantısı veya kusma

İshal

11 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 402.053 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11.145'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 3.095 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 344.613 olarak açıklandı.