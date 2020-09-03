Uzmanlar Duyurdu: Bu Popüler İlaçlar Hafıza Sorunu Yaratıyor

Uyku ve anksiyete sorunlarından alerji, yüksek tansiyon ve hatta mesane sorunlarına kadar her şey için kullanılan popüler bir ilaç sınıfı, özellikle Alzheimer hastalığı riski altında olan kişiler için hafıza sorunlarını tetikliyor olabilir.

Amerikan Nöroloji Akademisi tarafından yakın zamanda yayınlanan en son araştırmalara göre antikolinerjik olarak adlandırılan ilaç sınıfı bilişsel hafıza sorunlarına yol açıyor. Araştırmada bu ilaçları almanın hafıza sorunları ve hafif düşünme sorunları ile bağlantılı olduğu söyleniyor.

Alzheimer hastalığı için ön belirtileri olan veya başka bir şekilde hafıza riski olan kişilerde daha kötü sorunlara yol açabiliyor. Antikolinerjik isimli ilaç sınıfında hidroksizin (anksiyete için) ve difenhidramin (alerji için) gibi yaygın olanlar da dahil olmak üzere 100'den fazla ilaç hastaların hafızalarını öldürüyor olabilir.

Bu ilaç hafif bilişsel bozukluğa yol açıyor

Antikolinerjiğe sahip ilaçları kullananların hafif bilişsel bozukluğa (MCI) yakalanma ihtimali yüzde 47 artıyorken hafif bilişsel bozukluk, Alzheimer hastalığı gibi hafıza sorularının nihai gelişimi için erken uyarı işareti olabilir.

Antikolinerjik sınıfına ait ilaçların kullanımını azaltmak için çalışmalara başlayan uzmanlar, istenmeyen sonuçtan kaçınmak için önleyici bir adım atmak istiyor. Ancak hala semptomlar göründükten sonra kullanımı azaltmak veya durdurmak hafıza sorunlarını tersine çevirip çeviremeyeceği bilinmiyor.