Bu Kadın İdrar Yerine Alkol Üretiyor: Bilim İnsanları Şaşkın

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir kadının idrar yerine alkol üretmesi herkesi şaşkınlığa uğrattı. Daha önce böyle bir olayın eşi benzeri bulunmaması şaşkınlığı artırdı.

Pittsburgh'da hayatını devam ettiren bir kadın sıradışı sorunlar yaşıyordu. Karaciğerinde problem olduğu ve diyabet rahatsızlığının bulunma ihtimali de yüksek olan bu kadın hastaneye başvurdu. Yapılan bütün idrar tahlillerinde alkol çıkıyordu ve kadının alkol ile ilgili sorunlarından dolayı karaciğer yetmezliği yaşayabileceği söyleniyordu. Ancak burada çok önemli bir problem vardı. Bu kadın alkol tüketmiyordu.

Kadının kendi kendini mayaladığı ortaya çıktı

Karaciğer problemleri nedeniyle University of Pittsburgh Medical Centre Presbyterian Hastanesi'ne başvuran bir kadın, alkol testlerinin pozitif çıktığını defalarca gördü. Kadının kendi kendisini mayaladığı ortaya çıktı. Bu durum tıpta son derece nadir görülen olaylardan birisi.

Mesanede mayalanan şeker nedeniyle böyle bir sorunun ortaya çıktığı söylendi. Şekerin mayalanması ile birlikte, kadın adeta alkol tüketmiş gibi oluyor. Testleri yapılan kadının sürekli olarak etanol sonucunu alması bunun en bariz örnekleri arasında yer alıyor. Dünya genelinde çok nadir görülen bu rahatsızlığın henüz neyden kaynaklandığı bilinmiyor.

Bu tür bir hastalığa sahip olanlar düzenli karbonhidrat tüketiciler bile sarhoş olabiliyor. Karbonhidratın mayalanması ile alkole dönüşmesi bundaki en önemli etken. Peki siz bu hastalık hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.