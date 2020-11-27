Bu Koronavirüs Semptomuna Dikkat! Korkunç Derecede Tuhaf

Yeni koronavirüs semptomu ile ilgili bir rapor ortaya çıktı. Yeni koronavirüs semptomu nedir? Ayrıntıları sizler için bir araya getirdik.

Yeni Koronavirüs Semptomu Ortaya Çıktı!

Koronavirüs salgınına yakalanan insanların çoğu 2 haftanın sonunda hastalığı yeniyor. Ancak bazı insanlar hastalığın kronik bir versiyonu olan ve şu anda "Uzun COVID" denen durumu yaşayabiliyor.

Ortaya çıkan raporda, yeni tip koronavirüs vücutta bulunmasa bile, insanların Covid-19 benzeri semptomlar yaşamaya devam ettiklerini gösteriyor. Ağrının yanı sıra uzun süreli yorgunluk, öksürük ve nefes darlığı haftalarca ve bazen aylarca sürebilen semptomlar arasında bulunuyor.

Şimdi ise enfeksiyonla bağlantılı olabilecek tamamen beklenmedik başka bir yan etki yaşamaya başladı. The New York Times'da yayınlanan bir rapor, koronavirüsün beklenmedik diş problemlerine neden olabileceğine dair bilgileri içeriyor. İnsanlar herhangi bir ağrı veya kanama yaşamadan dişlerini kaybedebiliyor.

BGR'nin haberine göre, raporda, New York'tan 43 yaşındaki bir kadının dişinin gevşek olduğunu algıladıktan sonra bir dişini kaybettiği aktarılıyor.

Diş bir gün ağzında hiçbir uyarı vermeden kendiliğinden çıktı. Üstelik acı ya da kan olmadan. Kadının ilkbahar mevsiminde enfeksiyondan kurtulduktan sonra "Uzun Covid" geçirdiği söylenmekte.

Raporda ayrıca, hafif bir COVID-19 vakası geçirdikten aylar sonra yetişkin dişlerinden birini kaybeden 12 yaşındaki bir çocuğun vakası da ayrıntılarıyla anlatılıyor. bu olaylara neyin sebep olduğu belirsiz. Doktorlar yeni COVID-19 semptomlarını araştırmaya başlıyor.

Anjiyogenez Vakfı başkanı ve tıbbi direktörü Dr. William W. Li, The Times'a şunları söyledi: "Şimdi, hastaların Covid'den iyileştikten aylar sonra yaşadıkları şaşırtıcı ve bazen sakat bırakan semptomların bazılarını incelemeye başlıyoruz"

Anjiyogenez Vakfı başkanı ve tıbbi direktörü Dr. William W. Li, virüsün dişlere hizmet eden kan damarlarına zarar vermiş olabileceğini tahmin ediyor.

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Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: