Bu Penaltı Sosyal Medyayı Çılgına Çevirdi

Tayland'da Bangkok Sports Club ve Satri Angthong futbol takımları arasında yapılan maç sırasında meydana gelen bir pozisyon, hakem tarafından penaltı atışı olarak değerlendirildi.

Buraya kadar her şey normaldi, ancak penaltı atışından sonra olanlar izleyenleri, futbolcuları ve sosyal medyayı çılgına çevirdi.

Penaltı atışı esnasında top üst direkten sekerek yukarı doğru yükseldi, buna en çok kaleci sevinirken, atışı kullanan futbolcunun çok üzüldüğü gözlenebiliyordu. Kaleci o sırada penaltı atışının golle sonuçlanmadığını düşünerek sevinç çığlıklarıyla kalesini terk etti. Fakat aynı anda havaya doğru seken topun dümdüz geri dönmesiyle, kalesinden mutlu bir şekilde ayrılan oyuncunun yaptığı sevinç gösterisi, topun kaleye doğru yön alması ve gol çizgisini geçmesiyle birlikte hüsrana dönüştü.

Elbette bu pozisyon kameralar tarafından görüntülenerek sosyal medyada hemen yayıldı. Yaşanan bu durum, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından tekrar tekrar paylaşılarak günün en önemli viral görüntüsü haline dönüşüverdi. Birçok kullanıcı da erken sevinmenin hiçbir zaman faydalı bir hareket olmadığı konusunda felsefe yapmaktan geri duramadı.

Olay, erken sevincin ve umutsuzluğun aynı anda tek kareye yansımış olmasından dolayı da takdir gördü.