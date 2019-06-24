Bu PIN Kodlarını Kullanmadan Önce İyi Düşünün!

İnternet güvenliği kuruluşu ESET, telefon kullanıcılarının tercih ettikleri PIN kodları konusunda önemli bir uyarıda bulundu. Kullanıcıların yüzde 26’sının aynı PIN kodlarını tercih ettiğine dikkat çeken ESET, en çok kullanılan 20 PIN numarasını göstererek "Bunları kullanıyorsanız hemen değiştirin." çağrısı yaptı.

Daha önce yaptığı çeşitli araştırmalar sonucunda, dünyada milyonlarca kişinin benzer parolaları kullandığını tespit ederek uyarılarda bulunan ESET, şimdi de bilgi güvenliği eğitimi üzerine uzmanlaşmış ABD merkezli Sans Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya dikkat çekti. Araştırma sonuçları, telefon kilitlerini açmak için kullanılan PIN numaralarının birçoğunun aynı olduğunu gösteriyor.

Sonuçlara göre, telefonlarda en çok tercih edilen 20 PIN kodu şu şekilde:

0000, 1004, 1010, 1111, 1122, 1212, 1234, 1313, 2000, 2001, 2222, 4444, 3333, 4321, 5555, 6666, 6969, 7777, 8888, 9999

Benzer PIN Kodları Kullanılıyor

Yukarıdaki kodlar kullanılarak yapılan denemelerde, test edilen telefonların yüzde 26’sının kilidi açıldı. Bu da demek oluyor ki, eğer telefonunuz kaybolur ya da çalınırsa, suçlular sizin hakkınızda hiçbir şey bilmese de birkaç deneme sonrasında telefonunuzun kilidini açmayı başarabilir. ESET İngiltere’den Güvenlik Uzmanı Jake Moore da bu nedenden dolayı, "Bu PIN’leri kullanıyorsanız, hemen değiştirin." uyarısında bulundu.

Bir başka yöntem olarak kişilerin, PIN kodlarını hatırlayabilmek adına kendilerine bir anlam ifade eden sayılar kullandıklarını söyleyen Jake Moore, "Telefonlarda 4 rakamdan oluşan kodlar kullanıldığında, kişiler çoğunlukla bir yıl belirten kodlar kullanıyorlar. 6 rakamlı kod gerekli olduğunda da genellikle kolay hatırlanabilen bir tarih kullanıyorlar. Ne yazık ki bu durum, bir siber suçlunun telefonunuzun kilidini açmak için olası kodları denemesine olanak tanıyor." diye konuştu.

Güvenliğinizi Arttırın, Cihazınızı Yedekleyin!

Jake Moore, kullanıcıların güvenliğini arttırmaya yönelik olarak yaptığı önerilerde, "En iyi önlem, telefonunuzun kilidini açmak adına sizin için anlam taşımayan bir rakam dizisi kullanmaktır. Kod oluştururken, hareketlerinizi kimin izliyor olabileceğine dikkat etmeniz gerektiğini de belirtmekte fayda var. Toplu taşıma araçlarında insanların sık sık PIN kodlarını, şifreleri girdiğini hatta telefonda, arkasındaki üç haneli CVV numarası da dahil olmak üzere tüm kredi kartı bilgilerini bağırarak paylaştığını gördüm." ifadelerine yer verdi.

Telefonların yedeklenmesi konusuna da dikkat çeken Moore, "Son olarak, cihazınızı yedekledikten sonra, iOS için ‘iPhone'umu Bul’ ve Android'de ‘Cihazımı Bul’ seçeneğini açarak daha fazla güvenlik katmanı eklemelisiniz; bu da çalınırsa telefonunuzu uzaktan silmenize olanak tanır. Bu cihazı bir daha asla göremeyebilirsiniz, en azından suçlular cihazınıza giremez ve kişisel verilerinize ve bilgilerinize bakamaz." dedi.