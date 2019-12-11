Bu Protein Alzheimer’ı Önleyebilir

Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma sonucunda, CD33 olarak adlandırılan bir proteinin Alzheimer hastalığına karşı mücadelede kullanılabileceği keşfedildi.

Bilim ve Gelecek adlı bir internet sitesinin haberine göre, daha önceki araştırmalar, bu proteini bir kişinin Alzheimer hastalığı olasılığını düşürebilecek bir faktör olarak tanımlıyordu. Yeni araştırma da daha önceki araştırmalara dayanıyor. Ancak insan populasyonunun yaklaşık yüzde 10’unun bu proteinin tersine işleyen bir başka proteine sahip olduğu belirtiliyor.

Araştırmayı yürüten kimyagerlerden Matthew Macauley, "Beyinde bulunan mikroglia ismi verilen hücreler, Alzheimer hastalığında kritik bir rol oynar. Koruyucu da, zararlı da olabilirler." ifadelerini kullanırken, araştırmaya katılan bir diğer bilim insanı Abhishek Bhattacherjee ise, "CD33’ün mikroglia hücreleri üzerindeki etkisiyle birlikte Alzheimer hastalığından korunmak mümkün." açıklamasında bulundu.

Macauley ayrıca, "Çalışmanın bulguları CD33 ile Alzheimer hastalığı arasındaki nedensel ilişkinin test edilmesinin yanı sıra CD33 proteini ile mikroglia hücreleri arasındaki ilişkinin anlaşılması için de yeni bir basamak sağlıyor. Mikroglia hücreleri, fagositoz adı verilen işlemi yapabilme yeteneğine sahiptir. Bu işlem ile Alzheimer hastalığına neden olan nörodejeneratif plaklarda temizleme yapılabilir. Böylece bu hastalık için önleyici veya tedavi edici yeni metotlar geliştirilebilir.” diye konuştu.